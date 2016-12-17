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  • Терехин: «Думаю, в нашем чемпионате Витселю сейчас просто неинтересно играть»

Терехин: «Думаю, в нашем чемпионате Витселю сейчас просто неинтересно играть»

17 декабря 2016, 17:35
1

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель решил покинуть стан сине-бело-голубых из-за желания сменить обстановку. По словам экс-футболиста, бельгийцу неинтересно играть при пустых трибунах.

– Наверное, поэтому сейчас футболисты из команды и уходят: наверное, хотят играть в Лиге чемпионов. Я так думаю. Халк ушел из команды за большие деньги, сейчас уходит Витсель – думаю, что в Лиге Европы им играть неинтересно.

– Но в Китае, куда ушел Халк, нет Лиги чемпионов.

– Я не про текущий момент говорю: «Зенит» не стал чемпионом, в ЛЧ не попали, плюс еще и хорошие деньги за Халка предложили. В итоге все так срослось, что он ушел.

Что касается Витселя – думаю, в нашем чемпионате ему сейчас просто неинтересно играть: когда у нас пустые стадионы и на трибунах по 500 человек. Думаю, что он просто сказал «хватит» и решил перебираться в Европу.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель Терехин Олег
Комментарии (1)
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juvseriy
1481989615
Это где у нас премьер лигу 500 человек ходит?
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