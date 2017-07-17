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  • Терехин считает, что «Динамо» в новом сезоне сможет бороться за попадание в еврокубки

Терехин считает, что «Динамо» в новом сезоне сможет бороться за попадание в еврокубки

17 июля 2017, 17:42
6

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что бело-голубые способны побороться за попадание в еврокубки в нынешнем розыгрыше РФПЛ. По его словам, состав у динамовцев не хуже, чем у «Уфы» и «Амкара», которые претендовали на зону Лиги Европы в прошлом чемпионате.

Стартовый матче сезона «Динамо» проведет со «Спартаком» завтра, 18 июля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Очень интересно посмотреть, как «Динамо» будет выглядеть в игре против «Спартака». Состав обновился у команды, интересно, как перестроится игра. Вопрос точно не стоит так, что для «Динамо» главное избежать разгрома. Сейчас много разговоров про «Краснодар», про «Рубин», а «Динамо» откровенно недооценивают, что, может, и хорошо. А я уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезона.

В прошлом сезоне «Уфа» и «Амкар» боролись за еврокубки, а у «Динамо» состав точно не слабее, и еще, наверняка, будут трансферы, так что все реально. Думаю, начинать сезон со «Спартаком» – это хорошо, будут полные трибуны. Обе команды покажут хороший футбол. Это лучше, чем если бы приехала команда, которая закрылась на своей половине поля», – сказал Терехин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Терехин Олег
Комментарии (6)
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Сильвербой
1500302679
Херню несет какую-то!
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Manilov
1500302983
Пока что еще рано рассуждать на что способно Динамо. Видел пару их игр в ФНЛ. Прямо скажу, что далеко не впечатлило. Запредельный технический брак и хаос. Игра со Спартаком будет во многом показательна. Только после нее можно будет судить о динамовских перспективах на сезон.
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Tsigan
1500305213
Наших спецов послушаешь и думаешь то ли смеяться то ли плакать.
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mialkov
1500325923
В это межсезонье только Хабаровск и Тула не заявляли о Еврокубках... Поживем-увидим что стоит за этим мнением
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Дядя Серёжа
1500345758
Бороться у нас могут все, а играть...
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