Терехин считает, что «Динамо» в новом сезоне сможет бороться за попадание в еврокубки

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что бело-голубые способны побороться за попадание в еврокубки в нынешнем розыгрыше РФПЛ. По его словам, состав у динамовцев не хуже, чем у «Уфы» и «Амкара», которые претендовали на зону Лиги Европы в прошлом чемпионате.

Стартовый матче сезона «Динамо» проведет со «Спартаком» завтра, 18 июля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Очень интересно посмотреть, как «Динамо» будет выглядеть в игре против «Спартака». Состав обновился у команды, интересно, как перестроится игра. Вопрос точно не стоит так, что для «Динамо» главное избежать разгрома. Сейчас много разговоров про «Краснодар», про «Рубин», а «Динамо» откровенно недооценивают, что, может, и хорошо. А я уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезона.

В прошлом сезоне «Уфа» и «Амкар» боролись за еврокубки, а у «Динамо» состав точно не слабее, и еще, наверняка, будут трансферы, так что все реально. Думаю, начинать сезон со «Спартаком» – это хорошо, будут полные трибуны. Обе команды покажут хороший футбол. Это лучше, чем если бы приехала команда, которая закрылась на своей половине поля», – сказал Терехин.