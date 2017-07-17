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    Терехин считает, что «Динамо» в новом сезоне сможет бороться за попадание в еврокубки

    Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что бело-голубые способны побороться за попадание в еврокубки в нынешнем розыгрыше РФПЛ. По его словам, состав у динамовцев не хуже, чем у «Уфы» и «Амкара», которые претендовали на зону Лиги Европы в прошлом чемпионате.

    Стартовый матче сезона «Динамо» проведет со «Спартаком» завтра, 18 июля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Очень интересно посмотреть, как «Динамо» будет выглядеть в игре против «Спартака». Состав обновился у команды, интересно, как перестроится игра. Вопрос точно не стоит так, что для «Динамо» главное избежать разгрома. Сейчас много разговоров про «Краснодар», про «Рубин», а «Динамо» откровенно недооценивают, что, может, и хорошо. А я уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезона.

    В прошлом сезоне «Уфа» и «Амкар» боролись за еврокубки, а у «Динамо» состав точно не слабее, и еще, наверняка, будут трансферы, так что все реально. Думаю, начинать сезон со «Спартаком» – это хорошо, будут полные трибуны. Обе команды покажут хороший футбол. Это лучше, чем если бы приехала команда, которая закрылась на своей половине поля», – сказал Терехин.

    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2017 17:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:42

      Бороться у нас могут все, а играть...

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 июля 2017, 00:12

      В это межсезонье только Хабаровск и Тула не заявляли о Еврокубках... Поживем-увидим что стоит за этим мнением

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 июля 2017, 18:26

      Наших спецов послушаешь и думаешь то ли смеяться то ли плакать.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 17 июля 2017, 17:49

      Пока что еще рано рассуждать на что способно Динамо. Видел пару их игр в ФНЛ. Прямо скажу, что далеко не впечатлило. Запредельный технический брак и хаос.
      Игра со Спартаком будет во многом показательна. Только после нее можно будет судить о динамовских перспективах на сезон.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Manilov 18 июля 2017, 00:07

      они постараются обидеть спартачей

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 июля 2017, 17:44

      Херню несет какую-то!

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