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    Терехин видит «Зенит» в финале Лиги Европы

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин не торопится приписывать «Зениту» победу в стартовом матче Лиги Европы. По его словам, даже неизвестную команду не стоит недооценивать.

    – В четверг «Зенит» стартует в Лиге Европы выездным матчем с «Бней Иегудой». Невесть какой соперник для питерцев?

    – Только время покажет. Помните, как в прошлом году «Зенит» еле-еле обыграл «Маккаби», пропустив в Израиле три мяча? Сейчас недооценивать никого нельзя. На одну-две игры собраться может любая команда.

    – К чему «Зениту» стоит стремиться в Лиге Европы?

    – С таким составом питерцы, я думаю, должны пытаться дойти как минимум до финала. Быть, конечно, может все, но состав у «Зенита» – очень приличный.

    – Напряженный график может сказаться на команде в худшую сторону?

    – Да ничего он не скажется. С «Рубином» играли в субботу, с «Бней Иегудой» – в четверг. Перерыв в 5 дней. Курорт! Это нормальный график для команд, выступающих в еврокубках, они всегда будут проводить по два матча в неделю. А вообще, играть лучше, чем тренироваться.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 09:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 09:55

      Перерыв в 5 дней. Курорт!
      -----------------------------
      Странно, почему спам устал?

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июля 2017, 11:06

      Я каждый год вижу наши клубы в финалах Лиги Чемпионов и Европы, но туда они добрались только дважды:) Высказывание "бог любит троицу" пока еще никак не сработает.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 июля 2017, 10:53

      В прошлом году мы там чуть ли не три наших команды видели,а играл Аякс(хоть и поверженный Ростовом)руки коротки.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 10:46

      В этом сезоне Зенит амбициозен, как никогда.... Руководство со своей стороны многое сделало, тренеру с командой осталось воплотить надежды и мечты в реальные очки, места и кубки!... Бренд клуба пора раскручивать не только приобретением игроков и постройкой арены!!!.... Пора наполнить новую арену ДОВОЛЬНЫМИ болельщиками до краёв!!!.... А остальные возрадуются у мониторов!!...

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > insider_retro 24 июля 2017, 12:51

      Да, но с довольными болельщиками сложнее... У меня абонемент был 16 тыс. на год на Петровский, а теперь 17 тысяч на один круг (на сопоставимые места)... Вроде был стадион 21 тыс. чел., а теперь 68 тыс. чел. По человеческой логике должно подешеветь...и народ пойдет. А по факту, цены поднимают, у некоторых нормальных болельщиков со стажем просто нет денег купить абон, а если с семьей ходят...еще больше...просто безобразие...Забывают они все, что у нас люди имеют зп 30-40 тысяч и купить на год абонемент за 34...Как итог на стадионе такие "пассажиры" из разряда "а наши беленькие или зелененькие"... Как по мне, так это беда просто! И плевок в сторону "кузьмичей", пусть я и такой, но болею с больше 20 лет уже...и видел много и на выездах был не раз и в Манчестере... Слава богу хоть вираж не унизили! Спасибо!

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > zlobny_zenitos 24 июля 2017, 15:47

      Согласен, дрянь дело... жажда отбить и наживы одних уродов угнетает лучшие побуждения простых людей.... ВИП ложами арену не закрыть, да и нет столько... А простых людей отстёгивают ценами... Глупо, но упрямо... Беда...

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      Рейтинг: +17733

      paracetamol > zlobny_zenitos 26 июля 2017, 09:57

      Я тоже надеялся, что ценник скинут.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 июля 2017, 10:18

      Зрение у него уникальное)))

      4
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа > dyema 24 июля 2017, 12:09

      Чисто рентген

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июля 2017, 10:00

      Всё покажет время !!!!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 09:41

      курорт? а потом три игры через два на третий и с учетом что наши командочки не привыкшие к таким нагрузкам не факт что смогут так играть (пример Спартак уже выдохся, а впереди ЛЧ) даже сам Каррера посетовал на плотный график но это не отговорки если хотим играть в ЛЧ да и тем более в начале сезона,а что будет зимой? так что Федуну надо покупать игроков для успешного выступления на двух фронтах

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 09:35

      реальность трахнут молодые бельгийцы в 1-16

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > карасевщина 24 июля 2017, 09:44

      не ссы карась горячим кипятком

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      Рейтинг: +1539

      isa361 24 июля 2017, 09:25

      объективно

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