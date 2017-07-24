Терехин видит «Зенит» в финале Лиги Европы

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин не торопится приписывать «Зениту» победу в стартовом матче Лиги Европы. По его словам, даже неизвестную команду не стоит недооценивать.

– В четверг «Зенит» стартует в Лиге Европы выездным матчем с «Бней Иегудой». Невесть какой соперник для питерцев?

– Только время покажет. Помните, как в прошлом году «Зенит» еле-еле обыграл «Маккаби», пропустив в Израиле три мяча? Сейчас недооценивать никого нельзя. На одну-две игры собраться может любая команда.

– К чему «Зениту» стоит стремиться в Лиге Европы?

– С таким составом питерцы, я думаю, должны пытаться дойти как минимум до финала. Быть, конечно, может все, но состав у «Зенита» – очень приличный.

– Напряженный график может сказаться на команде в худшую сторону?

– Да ничего он не скажется. С «Рубином» играли в субботу, с «Бней Иегудой» – в четверг. Перерыв в 5 дней. Курорт! Это нормальный график для команд, выступающих в еврокубках, они всегда будут проводить по два матча в неделю. А вообще, играть лучше, чем тренироваться.