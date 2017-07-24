Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Терехин видит «Зенит» в финале Лиги Европы

24 июля 2017, 09:07
14

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин не торопится приписывать «Зениту» победу в стартовом матче Лиги Европы. По его словам, даже неизвестную команду не стоит недооценивать.

– В четверг «Зенит» стартует в Лиге Европы выездным матчем с «Бней Иегудой». Невесть какой соперник для питерцев?

– Только время покажет. Помните, как в прошлом году «Зенит» еле-еле обыграл «Маккаби», пропустив в Израиле три мяча? Сейчас недооценивать никого нельзя. На одну-две игры собраться может любая команда.

– К чему «Зениту» стоит стремиться в Лиге Европы?

– С таким составом питерцы, я думаю, должны пытаться дойти как минимум до финала. Быть, конечно, может все, но состав у «Зенита» – очень приличный.

– Напряженный график может сказаться на команде в худшую сторону?

– Да ничего он не скажется. С «Рубином» играли в субботу, с «Бней Иегудой» – в четверг. Перерыв в 5 дней. Курорт! Это нормальный график для команд, выступающих в еврокубках, они всегда будут проводить по два матча в неделю. А вообще, играть лучше, чем тренироваться.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Бней-Иегуда Терехин Олег
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
isa361
1500877504
объективно
Ответить
карасевщина
1500878131
реальность трахнут молодые бельгийцы в 1-16
Ответить
Garrincha58
1500878507
курорт? а потом три игры через два на третий и с учетом что наши командочки не привыкшие к таким нагрузкам не факт что смогут так играть (пример Спартак уже выдохся, а впереди ЛЧ) даже сам Каррера посетовал на плотный график но это не отговорки если хотим играть в ЛЧ да и тем более в начале сезона,а что будет зимой? так что Федуну надо покупать игроков для успешного выступления на двух фронтах
Ответить
acer2003
1500879648
Всё покажет время !!!!
Ответить
dyema
1500880692
Зрение у него уникальное)))
Ответить
insider_retro
1500882407
В этом сезоне Зенит амбициозен, как никогда.... Руководство со своей стороны многое сделало, тренеру с командой осталось воплотить надежды и мечты в реальные очки, места и кубки!... Бренд клуба пора раскручивать не только приобретением игроков и постройкой арены!!!.... Пора наполнить новую арену ДОВОЛЬНЫМИ болельщиками до краёв!!!.... А остальные возрадуются у мониторов!!...
Ответить
Gullit 76
1500882839
В прошлом году мы там чуть ли не три наших команды видели,а играл Аякс(хоть и поверженный Ростовом)руки коротки.
Ответить
Dmirubo
1500883578
Я каждый год вижу наши клубы в финалах Лиги Чемпионов и Европы, но туда они добрались только дважды:) Высказывание "бог любит троицу" пока еще никак не сработает.
Ответить
paracetamol
1501052121
Перерыв в 5 дней. Курорт! ----------------------------- Странно, почему спам устал?
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
4
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+