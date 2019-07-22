- 22 июля 2019
- 15:11 «Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда» 46
- 28 декабря 2018
- 09:33 Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде» 5
- 4 августа 2017
- 08:53 Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит» 13
- 07:18 Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!» 19
- 07:01 Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
- 01:19 «Зенит» не проигрывал на своем поле в Лиге Европы с 2008 года, когда стал победителем турнира 25
- 00:41 Лодыгин: «Такое ощущение, что некрасиво прошли «Бней-Иегуду» 11
- 00:01 Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез» 23
- 3 августа 2017
- 23:10 Манчини после поражения от «Бней-Иегуды» посетовал на плотный график «Зенита» 58
- 22:53 Жирков: «Стыдно проигрывать «Бней-Иегуде». Будем стараться победить «Спартак» 24
- 22:12 «Зенит» установил собственный рекорд посещаемости за всю российскую историю 21
- 21:51 Видео Буцагло помог «Бней-Иегуде» одолеть «Зенит» 57
- 21:49 Лига Европы. «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде», но прошел в следующий этап 119
- 20:36 Фото Часть зрителей не успела на матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» из-за очередей на входе 7
- 19:02 «Зенит» примет «Бней-Иегуду» в ответном матче квалификации Лиги Европы 29
- 19:00 Лодыгин, Терентьев, Нобоа – в старте «Зенита» на игру с «Бней-Иегудой» 8
- 14:40 Матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» посетят около 50 тысяч зрителей 6
- 09:30 Капитан «Бней-Иегуды»: «В матче с «Зенитом» покажем все, что сможем» 3