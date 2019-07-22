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Бней-Иегуда
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Таблица
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
«Зенит» не проигрывал на своем поле в Лиге Европы с 2008 года, когда стал победителем турнира
2017.08.04 01:19
25
Лодыгин: «Такое ощущение, что некрасиво прошли «Бней-Иегуду»
2017.08.04 00:41
11
Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез»
2017.08.04 00:01
22
Манчини после поражения от «Бней-Иегуды» посетовал на плотный график «Зенита»
2017.08.03 23:10
59
Жирков: «Стыдно проигрывать «Бней-Иегуде». Будем стараться победить «Спартак»
2017.08.03 22:53
23
Видео
Буцагло помог «Бней-Иегуде» одолеть «Зенит»
2017.08.03 21:51
57
Лига Европы. «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде», но прошел в следующий этап
2017.08.03 21:49
126
«Зенит» примет «Бней-Иегуду» в ответном матче квалификации Лиги Европы
2017.08.03 19:02
32
Лодыгин, Терентьев, Нобоа – в старте «Зенита» на игру с «Бней-Иегудой»
2017.08.03 19:00
8
Матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» посетят около 50 тысяч зрителей
2017.08.03 14:40
6
Капитан «Бней-Иегуды»: «В матче с «Зенитом» покажем все, что сможем»
2017.08.03 09:30
3
Тренер «Бней-Иегуда»: «Зенит» фаворит вне зависимости от состава»
2017.08.03 07:16
4
Фото
Игроки «Бней-Иегуды» перед матчем с «Зенитом» тренируются на «Петровском», чтобы поберечь газон на «Санкт-Петербурге»
2017.08.02 20:12
8
Манчини: «Состав на матчи с «Бней-Иегудой» и «Спартаком» будут отличаться»
2017.08.02 15:29
7
Маммана готов сыграть против «Спартака»
2017.08.02 14:37
17
Двое защитников «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч с «Зенитом»
2017.08.01 18:38
25
«Зенит» подарил владельцам абонементов по два билета на ответный матч Лиги Европы против «Бней-Иегуды»
2017.07.28 18:14
7
Иванович: «Зенит» добился нужного преимущества»
2017.07.28 08:28
Капитан «Бней-Иегуды» пообещал вылететь из Лиги Европы достойно
2017.07.28 08:06
10
«Бней-Иегуда» напомнила Луневу «Рубин»
2017.07.28 07:06
Манчини: «Матч с «Бней-Иегудой» оказался гораздо сложнее, чем я ожидал»
2017.07.27 23:15
3
Видео
Кришито и Кокорин обеспечили «Зениту» победу в Тель-Авиве над «Бней-Иегудой»
2017.07.27 22:28
7
Лига Европы. «Зенит» в Израиле справился с «Бней-Иегудой», победный мяч забил Кокорин
2017.07.27 22:20
20
Астафьев предрекает сложный матч для «Зенита» в Израиле
2017.07.27 19:37
1
«Зенит» откроет евросезон выездным матчем с «Бней-Иегудой»
2017.07.27 19:28
29
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