Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»

Главный тренер «Бней-Иегуда» Йосси Абуксис признался, что настраивал своих футболистов только на победу над «Зенитом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, хотя в интервью ранее говорил иначе. Сам матч закончился со счетом 0:1, но израильская команда уступила «Зениту» по сумме двух встреч.

— Рады, что победили такую команду, как «Зенит», но немного грустно, что не забили на последних минутах второй гол. Что ж, сейчас мы ждем домашнего чемпионата, который начинается совсем скоро. Горд своими игроками, что они показали такой футбол на таком стадионе. Играли сердцем, верили в себя. Хотя мы еще не совсем готовы к сезону, нужно еще две-три игры, чтобы найти оптимальную форму.

— Сравните два разных по результату матча – дома и в гостях…

— В первом матче мы допустили ошибку при стандартном положении, мы играли до этого очень хорошо. Сегодня сыграли умно, старались сдержать атаки «Зенита», действовали осторожно, чтобы нас не смели. И четко организовывали свои выпады. Но второй гол в домашней игре, увы, многое предопределил.

— Вы говорили, что пройти «Зенит» у вашей команды нет шансов. Не был ли это психологический ход, чтобы притупить бдительность соперника?

— Нам самом деле, я действительно сказал игрокам и журналистам разные вещи (Смеется). Провоцировать «Зенит» открыто мне не хотелось.

— Позволяет ли вам успешное выступление в еврокубках рассчитывать на улучшение результатов и в чемпионате Израиля?

— В прошлом году мы взяли кубок, но плохо сыграли в чемпионате. Конечно, то, что мы прошли «Тренчин», один раз обыграли «Зенит» дает надежду на лучшее выступление в новом сезоне.

— Два потерявшихся на пересадке в Стамбуле игрока… Может, вам стоит на удачу всегда «терять» кого-нибудь по дороге?

— Мне, кстати, советовали не ставить этих двоих на матч. Но в итоге они сыграли и стали одними из лучших. Правда по возвращении в Израиль нам все же придется их оштрафовать. Так что терять игроков в аэропорту – не моя тактика (Смеется).