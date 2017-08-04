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    Йосси Абуксис

    Тренер
    Имя Йосси
    Фамилия Абуксис
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 10 сентября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хапоэль БШ 6 5 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Хапоэль БШ 2 : 1 Динамо
    28.07.2022 Динамо 0 : 1 Хапоэль БШ
    04.08.2022 Лугано 0 : 2 Хапоэль БШ
    11.08.2022 Хапоэль БШ 3 : 1 Лугано
    18.08.2022 Университатя 1 : 1 Хапоэль БШ
    25.08.2022 Хапоэль БШ 2(4) : 1(3) Университатя
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