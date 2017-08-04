Йосси Абуксис
Тренер
|Имя
|Йосси
|Фамилия
|Абуксис
|Гражданство
|Израиль
|Дата рождения
|10 сентября 1970
|Имя
|Йосси
|Фамилия
|Абуксис
|Гражданство
|Израиль
|Дата рождения
|10 сентября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Хапоэль БШ
|6
|5
|0
|1
|Дата
|Матч
|21.07.2022
|Хапоэль БШ
|2 : 1
|Динамо
|28.07.2022
|Динамо
|0 : 1
|Хапоэль БШ
|04.08.2022
|Лугано
|0 : 2
|Хапоэль БШ
|11.08.2022
|Хапоэль БШ
|3 : 1
|Лугано
|18.08.2022
|Университатя
|1 : 1
|Хапоэль БШ
|25.08.2022
|Хапоэль БШ
|2(4) : 1(3)
|Университатя