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    Тренер «Бней-Иегуда»: «Зенит» фаворит вне зависимости от состава»

    Главный тренер «Бней-Иегуда» Йосси Абуксис признал, что и в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Евпопы «Зенит» будет фаворитом. Израильтяне готовы сыграть настолько хорошо, насколько у них это получится.

    Напомним, что в первом матче «Зенит» на выезде одержал победу со счетом 2:0.

    — Станет ли для вас преимуществом, что «Зенит» в ближайшие дни сыграет важнейший матч против «Спартак»?

    — «Зенит» – замечательная команда, это касается и игроков, и менеджмента. Мы убедились в этом в первом матче. Первые 60 минут выглядели неплохо, но затем пропустили. Не так важно, кто именно выйдет на поле, потому что петербуржцы все равно будут фаворитом.

    — Как получилось, что сразу два игрока вашей команды не прилетели в Петербург вместе со всеми?

    — Во время пересадки в Стамбуле два игрока (защитники Абаши и Тургемане) не успели на самолет. Мы разбираемся, что же произошло. Постараемся не допускать подобного впредь. Эти футболисты смогут сыграть, но по возвращении в Израиль мы поговорим с ними.

    — Какие у вас цели на ответную встречу?

    — «Зенит» – большая команда. Постараемся сыграть настолько хорошо, насколько сможем. Надеюсь, болельщики останутся довольны. Наша основная задача – подготовиться к старту нового сезона чемпионата Израиля, первый матч которого нам предстоит сыграть через пару недель. «Зенит» – фаворит не только в противостоянии с нами, но был бы таковым против любой израильской команды.

    — Изначально первый матч должны были играть в Петербурге, а ответный – в Петах-Тикве. Не жалеете, что все получилось наоборот?

    — Не думаем, что это была ошибка. Не знаю, есть ли разница – играть первый матч дома или на выезде. Мы пошли навстречу «Зениту».

    — Какие у вас воспоминания о российском футболе? Еще будучи игроком сборной Израиля, вы играли в товарищеском матче со сборной России…

    — У меня много воспоминаний, связанных с российским футболом. Как игрок я принимал участие в кампании тель-авивского «Хапоэля» в Кубке УЕФА– 2001/02, когда мы прошли московский «Локомотив». Я был капитаном той команды, для израильского футбола это большое достижение, а для меня приятное воспоминание. Есть и из разряда неприятных. Когда я уже был ассистентом главного тренера «Хапоэля», мы крупно проиграли «Рубину» в Лиге Европы– 2009/10. Мне нравятся ваши клубы и ваш футбол, у вас очень много хороших игроков. Мне очень нравилась игра «Зенита» при Лучано Спаллетти.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.08.2017 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +800

      forward33 3 августа 2017, 10:08

      Ясный красный)))

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      Рейтинг: +161

      adekvat 3 августа 2017, 09:49

      Ставлю на Зенит вперед.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 09:48

      Понимает всё, хорошее интервью такое..

      -3
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 августа 2017, 08:51

      Спасибо за хорошие слова

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