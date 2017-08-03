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  • Тренер «Бней-Иегуда»: «Зенит» фаворит вне зависимости от состава»

Тренер «Бней-Иегуда»: «Зенит» фаворит вне зависимости от состава»

3 августа 2017, 07:16
4

Главный тренер «Бней-Иегуда» Йосси Абуксис признал, что и в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Евпопы «Зенит» будет фаворитом. Израильтяне готовы сыграть настолько хорошо, насколько у них это получится.

Напомним, что в первом матче «Зенит» на выезде одержал победу со счетом 2:0.

— Станет ли для вас преимуществом, что «Зенит» в ближайшие дни сыграет важнейший матч против «Спартак»?

— «Зенит» – замечательная команда, это касается и игроков, и менеджмента. Мы убедились в этом в первом матче. Первые 60 минут выглядели неплохо, но затем пропустили. Не так важно, кто именно выйдет на поле, потому что петербуржцы все равно будут фаворитом.

— Как получилось, что сразу два игрока вашей команды не прилетели в Петербург вместе со всеми?

— Во время пересадки в Стамбуле два игрока (защитники Абаши и Тургемане) не успели на самолет. Мы разбираемся, что же произошло. Постараемся не допускать подобного впредь. Эти футболисты смогут сыграть, но по возвращении в Израиль мы поговорим с ними.

— Какие у вас цели на ответную встречу?

— «Зенит» – большая команда. Постараемся сыграть настолько хорошо, насколько сможем. Надеюсь, болельщики останутся довольны. Наша основная задача – подготовиться к старту нового сезона чемпионата Израиля, первый матч которого нам предстоит сыграть через пару недель. «Зенит» – фаворит не только в противостоянии с нами, но был бы таковым против любой израильской команды.

— Изначально первый матч должны были играть в Петербурге, а ответный – в Петах-Тикве. Не жалеете, что все получилось наоборот?

— Не думаем, что это была ошибка. Не знаю, есть ли разница – играть первый матч дома или на выезде. Мы пошли навстречу «Зениту».

— Какие у вас воспоминания о российском футболе? Еще будучи игроком сборной Израиля, вы играли в товарищеском матче со сборной России…

— У меня много воспоминаний, связанных с российским футболом. Как игрок я принимал участие в кампании тель-авивского «Хапоэля» в Кубке УЕФА– 2001/02, когда мы прошли московский «Локомотив». Я был капитаном той команды, для израильского футбола это большое достижение, а для меня приятное воспоминание. Есть и из разряда неприятных. Когда я уже был ассистентом главного тренера «Хапоэля», мы крупно проиграли «Рубину» в Лиге Европы– 2009/10. Мне нравятся ваши клубы и ваш футбол, у вас очень много хороших игроков. Мне очень нравилась игра «Зенита» при Лучано Спаллетти.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Бней-Иегуда Зенит Абуксис Йосси
Комментарии (4)
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Sanches 1204
1501739503
Спасибо за хорошие слова
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xLINDAx
1501742921
Понимает всё, хорошее интервью такое..
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adekvat
1501742985
Ставлю на Зенит вперед.
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forward33
1501744100
Ясный красный)))
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