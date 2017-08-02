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  • Манчини: «Состав на матчи с «Бней-Иегудой» и «Спартаком» будут отличаться»

Манчини: «Состав на матчи с «Бней-Иегудой» и «Спартаком» будут отличаться»

2 августа 2017, 15:29
7

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой». Напомним, встреча между командами пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Составы на «Бней-Иегуду» и «Спартак» будут отличаться?

– Они будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две непростые игры на неделе.

– Как сделать так, чтобы с «Бней-Иегудой» не случилось проблем, с учетом воскресного матча со «Спартаком»?

– В футболе нельзя держать несколько игр сразу, надо думать о ближайшей. Поэтому буду требовать завтра от игроков полной концентрации.

Первый матч между «Бней-Иегудой» и «Зенитом» завершился со счетом 1:0 в пользу российского клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бней-Иегуда Манчини Роберто
Комментарии (7)
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yellowbess
1501678382
какие еще 1:0?? че за бред
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Stavropolets
1501679308
Вообще то Зенит 0:2 выиграл
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--Сергей--
1501680972
Интересно к какому клубу Манчини отнесётся серьёзней?
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Zubo
1501681571
0:2 ??????
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VSt
1501683488
Откровения Манчини, выдал тренерам клубов-соперников страшную тайну - составы будут отличаться! Чёрт, проговорился. Теперь логти кусать.
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VVM1964
1501796340
" Первый матч между «Бней-Иегудой» и «Зенитом» завершился со счетом 1:0 в пользу российского клуба. " - ЧЕРТ ПОБЕРИ , ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 2 ТАЙМА НЕ ПОСМОТРЕЛ .
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vitvik
1501796665
Составы на «Бней-Иегуду» и «Спартак» будут отличаться, будет ли исход отличаться?
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