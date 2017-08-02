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    Манчини: «Состав на матчи с «Бней-Иегудой» и «Спартаком» будут отличаться»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой». Напомним, встреча между командами пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

    – Составы на «Бней-Иегуду» и «Спартак» будут отличаться?

    – Они будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две непростые игры на неделе.

    – Как сделать так, чтобы с «Бней-Иегудой» не случилось проблем, с учетом воскресного матча со «Спартаком»?

    – В футболе нельзя держать несколько игр сразу, надо думать о ближайшей. Поэтому буду требовать завтра от игроков полной концентрации.

    Первый матч между «Бней-Иегудой» и «Зенитом» завершился со счетом 1:0 в пользу российского клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 15:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 августа 2017, 00:44

      Составы на «Бней-Иегуду» и «Спартак» будут отличаться, будет ли исход отличаться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 2 августа 2017, 17:18

      Откровения Манчини, выдал тренерам клубов-соперников страшную тайну - составы будут отличаться!
      Чёрт, проговорился. Теперь логти кусать.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 августа 2017, 16:46

      0:2 ??????

      2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 2 августа 2017, 16:36

      Интересно к какому клубу Манчини отнесётся серьёзней?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 августа 2017, 16:08

      Вообще то Зенит 0:2 выиграл

      2
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    • ...
      Рейтинг: +66

      yellowbess 2 августа 2017, 15:53

      какие еще 1:0?? че за бред

      5
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