Манчини: «Состав на матчи с «Бней-Иегудой» и «Спартаком» будут отличаться»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой». Напомним, встреча между командами пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Составы на «Бней-Иегуду» и «Спартак» будут отличаться?

– Они будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две непростые игры на неделе.

– Как сделать так, чтобы с «Бней-Иегудой» не случилось проблем, с учетом воскресного матча со «Спартаком»?

– В футболе нельзя держать несколько игр сразу, надо думать о ближайшей. Поэтому буду требовать завтра от игроков полной концентрации.

Первый матч между «Бней-Иегудой» и «Зенитом» завершился со счетом 1:0 в пользу российского клуба.