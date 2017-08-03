«Зенит» примет «Бней-Иегуду» в ответном матче квалификации Лиги Европы

Ну как так? Проиграли..((( не помогли России((( раньше только Спартак так исполнял не пойми с кем... жаль(((
В четверг, 3 августа, «Зенит» на новом стадионе «Санкт-Петербург» примет в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы клуб «Бней-Иегуда». В первой встрече на выезде россияне были сильнее со счетом 2:0.
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Бней-Иегуда». Начало в 20:00, не пропустите!
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