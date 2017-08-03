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    «Зенит» примет «Бней-Иегуду» в ответном матче квалификации Лиги Европы

    В четверг, 3 августа, «Зенит» на новом стадионе «Санкт-Петербург» примет в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы клуб «Бней-Иегуда». В первой встрече на выезде россияне были сильнее со счетом 2:0.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Бней-Иегуда». Начало в 20:00, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 19:02
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 3 августа 2017, 21:50

      Ну как так? Проиграли..((( не помогли России((( раньше только Спартак так исполнял не пойми с кем... жаль(((

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 21:49

      Очень убедительно сыграли. Если бы соперник попался послабее, могли бы ничейку отстоять.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 21:40

      Не хватает малого: восемь дорогих аргентинцев докупить, и «Бней-Иегуду» можно, как пацанов проходить.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 3 августа 2017, 21:36

      хорошего игрока Зенит приобрёл, тот который Эрнани))))
      он дальтоник наверняка)))

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 3 августа 2017, 21:35

      Позорище...просто позорище...

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 3 августа 2017, 21:29

      Это жесть. Как так? Надо очки в копилку кидать и именно закупающий игроков зенит, с тренером "победителем" все портят России...((( они играют с командой уровня фнл, ну как так?((

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 21:25

      Не пора ли покупных на поле бабосы отрабатывать????....
      ВЫ что творите-то???........ Не допустите позора!!!!....
      Вспомните за что играете, лоботрясы!!!!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 21:21

      Щас ещё один.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 21:16

      Весь травмированный Краснодар лучше справляется.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 21:10

      Даааа..... Такая возня с такой командой.... Манчини показывают, так тот чуть галстук с досады не грызёт....

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