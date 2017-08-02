Игроки «Бней-Иегуды» перед матчем с «Зенитом» тренируются на «Петровском», чтобы поберечь газон на «Санкт-Петербурге»

Снести нахуй этот "Санкт-Петербург"!
И посадить всех к хуям за снос архитектурного памятника - стадиона имени Кирова, уже не говоря об отмывании бабла на строительстве нового говностадиона.
Завтра в 20:00 по московскому времени состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Зенит» дома встретится с «Бней-Иегудой».
Отметим, что в преддверии встречи израильская команда провела тренировочное занятие на стадионе «Петровский», чтобы поберечь газон арены «Санкт-Петербург», где пройдет игра.
В первом матче петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0.
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— Сергей Яременко (@serji_spb) 2 августа 2017 г.