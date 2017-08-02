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    Игроки «Бней-Иегуды» перед матчем с «Зенитом» тренируются на «Петровском», чтобы поберечь газон на «Санкт-Петербурге»

    Завтра в 20:00 по московскому времени состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Зенит» дома встретится с «Бней-Иегудой».

    Отметим, что в преддверии встречи израильская команда провела тренировочное занятие на стадионе «Петровский», чтобы поберечь газон арены «Санкт-Петербург», где пройдет игра.

    В первом матче петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0.

    Источник: Twitter

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    02.08.2017 20:12
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 3 августа 2017, 00:38

      Снести нахуй этот "Санкт-Петербург"!
      И посадить всех к хуям за снос архитектурного памятника - стадиона имени Кирова, уже не говоря об отмывании бабла на строительстве нового говностадиона.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 00:01

      Я бы вообще евреев на новый стадион не пускал. Хватит с них Петровича.

      0
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      ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti > paracetamol 3 августа 2017, 00:33

      Опачки!
      Попахивает антисемитизмом!

      0
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      Рейтинг: +10

      димон зенит который любит 2 августа 2017, 23:26

      А чемпионат мира будет проходить на Турбостроителе что бы поберечь газон на зенит-арене.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 августа 2017, 23:26

      Скоро в тапочках играть по газону будут.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 августа 2017, 22:06

      понятно.. газон на новом стадионе очень нежный....

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 августа 2017, 21:13

      Да и правильно делают, какая разница, где тренироваться.

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti > Freyk 3 августа 2017, 00:31

      Большая!

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