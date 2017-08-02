Игроки «Бней-Иегуды» перед матчем с «Зенитом» тренируются на «Петровском», чтобы поберечь газон на «Санкт-Петербурге»

Завтра в 20:00 по московскому времени состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Зенит» дома встретится с «Бней-Иегудой».

Отметим, что в преддверии встречи израильская команда провела тренировочное занятие на стадионе «Петровский», чтобы поберечь газон арены «Санкт-Петербург», где пройдет игра.

В первом матче петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0.