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Маммана готов сыграть против «Спартака»

2 августа 2017, 14:37
17

Новичок «Зенита» Эмануэль Маммана не сможет принять участие в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Итальянский специалист при этом отметил, что аргентинский защитник будет готов сыграть в поединке 4-го тура РФПЛ со «Спартаком».

– Насколько готов играть Маммана?

– В заявке на игру с «Бней-Иегудой» его не будет. Он только недавно приехал, должен адаптироваться, но к следующему матчу будет готов.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Спартак Бней-Иегуда Маммана Эмануэль Манчини Роберто
Комментарии (17)
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Colonist
1501674189
Глянем, что из себя Маманя представляет! :)
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hevbn 28
1501675168
Даже не знаю, если Маммана действительно будет играть со Спартаком (в чем я сильно сомневаюсь ) кому от этого будет хорошо Спартаку или Зениту , все таки человек с мая не играл.
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Prince_of_Dark
1501675418
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. - Наверное все-же 6, 4 точно не пройдет. Уважаемые редакторы, вы бы хоть смотрели что копируете.
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Диктор
1501679559
Да пусть хоть кто играет за Зенит,Маммана,Дзюба и так далее-все равно вы проиграете.
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insider_retro
1501679725
Практичный подход.... Зачем сиськи в пустую мять?... Отдышался, чемоданы под кровать и на поле.... Дело молодое и наживное.... Тренер нарисует на планшетке куда бежать и кого толкать!!...)))
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forward33
1501680071
Мамма посиди на банке, а то у Зенит шансов будет маловато...с чистого листа играть в таком матче ...перебор..
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Mahone
1501682928
Это не поможет Зениту выиграть,Спартак выиграет причем уверенно,потому что сильнее на данный момент
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dok66
1501695598
Да и со Спартаком не выйдет , мб на 90" , если Зенит будет выигрывать . Манчини кого пугает ?
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paracetamol
1501743963
Не надо его на серьезный матч. С Андерлехтом Ивановича поставили и 2 гола получили. Пусть обыграется в команде сначала.
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Zenitovec1990
1501777902
Да составы ровны у зенита и спартака, но сыгранность у спартака лучше, но не забывайте что это принципиальный матч и выиграть может любой)
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