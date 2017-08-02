Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маммана готов сыграть против «Спартака»

    Новичок «Зенита» Эмануэль Маммана не сможет принять участие в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    Итальянский специалист при этом отметил, что аргентинский защитник будет готов сыграть в поединке 4-го тура РФПЛ со «Спартаком».

    – Насколько готов играть Маммана?

    – В заявке на игру с «Бней-Иегудой» его не будет. Он только недавно приехал, должен адаптироваться, но к следующему матчу будет готов.

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 3 августа 2017, 19:31

      Да составы ровны у зенита и спартака, но сыгранность у спартака лучше, но не забывайте что это принципиальный матч и выиграть может любой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17734

      paracetamol 3 августа 2017, 10:06

      Не надо его на серьезный матч. С Андерлехтом Ивановича поставили и 2 гола получили. Пусть обыграется в команде сначала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 20:39

      Да и со Спартаком не выйдет , мб на 90" , если Зенит будет выигрывать . Манчини кого пугает ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:08

      Это не поможет Зениту выиграть,Спартак выиграет причем уверенно,потому что сильнее на данный момент

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 2 августа 2017, 16:21

      Мамма посиди на банке, а то у Зенит шансов будет маловато...с чистого листа играть в таком матче ...перебор..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 16:15

      Практичный подход.... Зачем сиськи в пустую мять?... Отдышался, чемоданы под кровать и на поле.... Дело молодое и наживное.... Тренер нарисует на планшетке куда бежать и кого толкать!!...)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2017, 16:12

      Да пусть хоть кто играет за Зенит,Маммана,Дзюба и так далее-все равно вы проиграете.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 2 августа 2017, 15:03

      Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. - Наверное все-же 6, 4 точно не пройдет.
      Уважаемые редакторы, вы бы хоть смотрели что копируете.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 августа 2017, 14:59

      Даже не знаю, если Маммана действительно будет играть со Спартаком (в чем я сильно сомневаюсь ) кому от этого будет хорошо Спартаку или Зениту , все таки человек с мая не играл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 2 августа 2017, 14:43

      Глянем, что из себя Маманя представляет! :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Colonist 2 августа 2017, 20:38

      Молодец , придумал "псевдоним" , в тему .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11