Маммана готов сыграть против «Спартака»

Новичок «Зенита» Эмануэль Маммана не сможет принять участие в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Итальянский специалист при этом отметил, что аргентинский защитник будет готов сыграть в поединке 4-го тура РФПЛ со «Спартаком».

– Насколько готов играть Маммана?

– В заявке на игру с «Бней-Иегудой» его не будет. Он только недавно приехал, должен адаптироваться, но к следующему матчу будет готов.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.