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Аргентина. Примера
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Велес Сарсфилд
Эмануэль Маммана
€ 2,50 млн
Эмануэль Маммана
Велес Сарсфилд
10 февраля 1996 (30)
#2 | Защитник
180 см | 69 кг
Аргентина
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2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
Фото
Маммана стал игроком «Ривер Плейт»
2022.01.10 21:34
Маммана прошел медосмотр в «Ривер Плейте». Он подпишет контракт по схеме «1+1»
2022.01.10 13:44
2
Маммана – после ухода из «Зенита»: «Главное – играть там, где я счастлив. Деньги уже не так важны»
2022.01.08 09:36
10
Маммана хотел покончить жизнь самоубийством после смерти родителей
2022.01.07 17:55
3
Гендиректор «Зенита»: «Маммана продолжит карьеру в «Ривер Плейт»
2022.01.07 15:45
1
«Зенит» расторг контракт с Мамманой. В 2017 году его купили за 16 миллионов
2022.01.07 13:35
28
Маммана выкупил свой контракт у «Зенита» (Валли Яковчевич)
2022.01.05 17:50
41
Агент Мамманы – об уходе из «Сочи»: «Есть такой шанс»
2022.01.04 18:33
1
Гендиректор «Сочи» – об уходе Мамманы: «Мы трансферные вещи не обсуждаем»
2021.12.25 15:42
1
Маммана близок к возвращению в «Ривер Плейт»
2021.12.25 09:40
2
Маммана: «Планировал побороться за место в составе «Зенита», но мне не дали шанса»
2021.08.05 16:27
6
«Зенит» объявил о возвращении Мамманы в «Сочи» на правах аренды
2021.07.19 11:18
14
Федотов подтвердил, что Маммана будет играть за «Сочи»
2021.07.18 21:30
4
Metaratings: Маммана вернется в «Сочи»
2021.07.18 14:43
3
Агент Мамманы: «Допускаю, что Эмануэль может уйти из «Зенита»
2021.07.06 18:42
3
Фото
«Никогда не сдавайся». Маммана – о тренировках с «Зенитом-2»
2021.07.06 06:59
3
Маммана будет готовиться к сезону с «Зенитом-2». 4 года назад его купили за 16 миллионов
2021.07.05 21:52
9
Агент Мамманы – об уходе из «Зенита»: «Контракт действует еще год»
2021.06.08 11:10
2
Bobsoccer: Маммана, Жирков и Крапухин уйдут из «Зенита» этим летом
2021.06.08 10:49
2
Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в «Зенит»
2021.05.17 15:19
7
Игроки «Сочи» Маммана и Попов пропустят остаток сезона
2021.05.06 12:16
1
Eurostavka: «Ривер Плейт» готов заплатить «Зениту» 4 миллиона за Мамману
2021.04.16 11:53
11
Заболотные, Маммана, Нобоа выйдут с первых минут у «Сочи» на матч с «Зенитом»; Малком, Азмун, Дзюба – в основе гостей
2021.04.11 15:39
9
Маммана: «Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но коленка пройдет, а душевные боли – никогда»
2021.03.19 09:35
1
Маммана хочет вернуться в «Зенит»
2021.03.19 00:32
3
Маргасов, Маммана, Антон Заболотный – в основе «Сочи»; Николич выпустил Лысцова, Куликова, Камано
2020.10.31 18:08
4
Bobsoccer: Маммана пропустит матч с «Зенитом» по условиям аренды
2020.10.12 11:45
Маммана, Нобоа, Жоаозиньо сыграют с первых минут у «Сочи»; Смольников, Уткин, Классон – в старте «Краснодара»
2020.09.26 19:01
Бурлак, Ткачев, Луценко сыграют с первых минут у «Арсенала»; Маммана, Юсупов, Жоаозиньо – у «Сочи»
2020.09.20 13:06
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