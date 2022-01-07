Гендиректор «Зенита»: «Маммана продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расторжение контракта с защитником Эмануэлем Мамманой.
«У Эмануэля был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем.
Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», – сказал Медведев.
- Летом 2017 года «Зенит» купил Мамману за 16 миллионов евро.
- С тех пор он провел 41 матч за петербургскую команду.
- Дважды игрока отправляли в аренду в «Сочи».
Источник: «Спорт-Экспресс»