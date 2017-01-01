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    Гендиректор «Зенита»: «Маммана продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расторжение контракта с защитником Эмануэлем Мамманой.

    «У Эмануэля был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем.

    Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», – сказал Медведев.

    • Летом 2017 года «Зенит» купил Мамману за 16 миллионов евро.
    • С тех пор он провел 41 матч за петербургскую команду.
    • Дважды игрока отправляли в аренду в «Сочи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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