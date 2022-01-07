Гендиректор «Зенита»: «Маммана продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расторжение контракта с защитником Эмануэлем Мамманой.

«У Эмануэля был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем.

Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», – сказал Медведев.