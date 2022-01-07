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  • Гендиректор «Зенита»: «Маммана продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

Гендиректор «Зенита»: «Маммана продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

7 января 2022, 15:45
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расторжение контракта с защитником Эмануэлем Мамманой.

«У Эмануэля был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем.

Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», – сказал Медведев.

  • Летом 2017 года «Зенит» купил Мамману за 16 миллионов евро.
  • С тех пор он провел 41 матч за петербургскую команду.
  • Дважды игрока отправляли в аренду в «Сочи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина Зенит Ривер Плейт Маммана Эмануэль Медведев Александр
Комментарии (1)
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Hektor 84
1641594875
А чего же вы его туда не продали хотя бы за лям? Народные бабки можно раскидывать.
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