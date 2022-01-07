Маммана – после ухода из «Зенита»: «Главное – играть там, где я счастлив. Деньги уже не так важны»

Ну,да....Для полного счастья не хватало главного-больших денег.Теперь,после Газпрома,они не так важны.А,то,что никуя не отрабатывал в Зените,забудется и сойдёт с рук.
Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана высказался о своем скором возвращении в «Ривер Плейт».
«Деньги уже не так важны. Главное – играть там, где я счастлив.
Я был счастлив в «Ривер Плейт», поэтому даже не рассматривал другие предложения, когда появилась возможность вернуться», – сказал Маммана.
- Маммана – воспитанник «Ривер Плейт».
- Он уехал в Европу в 2016 году.
- В пятницу «Зенит» расторг контракт с аргентинцем.
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