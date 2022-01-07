Маммана – после ухода из «Зенита»: «Главное – играть там, где я счастлив. Деньги уже не так важны»

Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана высказался о своем скором возвращении в «Ривер Плейт».

«Деньги уже не так важны. Главное – играть там, где я счастлив.

Я был счастлив в «Ривер Плейт», поэтому даже не рассматривал другие предложения, когда появилась возможность вернуться», – сказал Маммана.