Федотов подтвердил, что Маммана будет играть за «Сочи»

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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернется в «Сочи». Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Федотов.
«Возвращается Маммана. Надеемся, что его не будет тревожить колено после различных повреждений связок.
Это боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – сказал Федотов.
- Маммана играл за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды.
- Аргентинец провел 18 матчей в РПЛ и сделал один ассист.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.