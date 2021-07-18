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Федотов подтвердил, что Маммана будет играть за «Сочи»

18 июля 2021, 21:30
4

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернется в «Сочи». Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Федотов.

«Возвращается Маммана. Надеемся, что его не будет тревожить колено после различных повреждений связок.

Это боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – сказал Федотов.

  • Маммана играл за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды.
  • Аргентинец провел 18 матчей в РПЛ и сделал один ассист.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: радио «Маяк»
Россия. Премьер-лига Сочи Маммана Эмануэль Федотов Владимир Г.
Комментарии (4)
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вальтер79
1626637140
эх жалко хороший защ но хрустальный)))))
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житель СПб
1626637225
Федотов продолжает кропотливую работу по сбору команды.
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paracetamol
1626638306
В Зенит некуда, места закончились еще в прошлом сезоне.
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Лфшт
1626646035
Мы не фарм клуб бомжей. Неееееееет, вы что - мы отдельный серьезны проект.
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