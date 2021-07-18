Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Федотов подтвердил, что Маммана будет играть за «Сочи»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернется в «Сочи». Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Федотов.

    «Возвращается Маммана. Надеемся, что его не будет тревожить колено после различных повреждений связок.

    Это боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – сказал Федотов.

    • Маммана играл за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды.
    • Аргентинец провел 18 матчей в РПЛ и сделал один ассист.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: радио «Маяк»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2021 21:30
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +542

      Лфшт 15 часов назад

      Мы не фарм клуб бомжей. Неееееееет, вы что - мы отдельный серьезны проект.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11680

      paracetamol 17 часов назад

      В Зенит некуда, места закончились еще в прошлом сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8180

      житель СПб 17 часов назад

      Федотов продолжает кропотливую работу по сбору команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      эх жалко хороший защ но хрустальный)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3404

      Semenycch 18 часов назад

      Отличный защитник, но травмы сломали его неплохую карьеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7055

      Cleaner 18 часов назад

      Ну а куда Маммане еще идти? Конечно же в фарм-клуб Зенита!..)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87501
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66898
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru