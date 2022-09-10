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Владимир Г. Федотов
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Владимир Г. Федотов
Тренер
Имя
Владимир Г.
Отчество
Григорьевич
Фамилия
Федотов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 января 1943
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Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Спартак
2
0
2
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
25.08.2007
Рубин
3 : 1
Спартак
23.09.2007
Локомотив
4 : 3
Спартак
10 сентября 2022
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18 июля 2021
21:30
Федотов подтвердил, что Маммана будет играть за «Сочи»
6
16 июля 2020
18:17
Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»
12
25 марта 2020
23:37
Федотов – о словах Рами: «Конечно, ему непросто. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику»
1
10:19
Федотов: «Матч «Сочи» с «Оренбургом» был договорным? Есть правоохранительные органы, идите и докажите»
11
20 декабря 2019
08:41
Федотов: «Оренбург – это устоявшийся бренд, который развивается и будет еще расти»
2
20 октября 2019
13:29
Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»
9
26 августа 2019
01:14
Федотов – о 5-ти поражениях за 7 туров: «Остается работать и молиться. Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга»
1
15 апреля 2019
18:28
Кононов проиграл пять из 13-ти матчей во главе «Спартака». Такой же показатель у Лаудрупа и Федотова
10
23 октября 2018
07:58
Мостовой: «При Федуне от «Спартака» можно чего угодно ждать»
13
18 августа 2018
08:28
Главный тренер «Оренбурга»: «Фролов – герой, мы его ценим и любим»
4
25.10.2016 16:30
«Аршавина, Денисова и Быстрова почти купили в «Спартак» за 2 миллиона». Что мы узнали из интервью Червиченко
Бывший президент «Спартака» дал большое интервью «Матч ТВ», в котором рассказал, как служил в Чечне, жалел о вложении денег в клуб, едва не продал в «Лион» Баранова и Титова и готов был задешево купить будущих звезд «Зенита». Краткий пересказ от «Бомбардира».
8
26.09.2016 14:00
Стадион ЦСКА расписали изображениями клубных легенд
Новая арена красно-синих стала еще краше – группа художников при участии фанатов ЦСКА нанесла 18 композиций на стены стадиона. Получилось очень круто.
19
12.08.2016 15:15
Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?
До официального назначения Курбана Бердыева в «Спартак» остаются cчитанные дни или даже часы. «Бомбардир» задается вопросом, чью судьбу Бердыев повторит в многострадальном красно-белом клубе.
12
05.08.2016 18:41
Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»
Аленичев ушел после позорного поражения в еврокубке, других тренеров выставляли за не менее громкие неудачи, но кому-то удавалось завершить карьеру в «Спартаке» на самом пике. «Бомбардир» вспоминает, как это происходило.
6
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