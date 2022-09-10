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    Владимир Г. Федотов

    Тренер
    Имя Владимир Г.
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Федотов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 января 1943
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2007 Рубин 3 : 1 Спартак
    23.09.2007 Локомотив 4 : 3 Спартак
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