Гайч: «Думаю, у меня стало больше игрового времени из-за разговора Федотова с моей мамой»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что его мама беседовала с главным тренером Владимиром Федотовым.
– Моя мама говорила с главным тренером? Да, знаю.
— Думаешь, что у тебя больше игрового времени из-за разговора твоей мамы и Федотова?
— Конечно. Надеюсь, на это. У нас впереди еще и Кубок, много матчей, поэтому нужна ротация.
- Мама Гайча присутствовала на матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
- Аргентинец забил «Краснодару».
- Гайч в ЦСКА с 2020 года.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»