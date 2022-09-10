Гайч: «Думаю, у меня стало больше игрового времени из-за разговора Федотова с моей мамой»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что его мама беседовала с главным тренером Владимиром Федотовым.

– Моя мама говорила с главным тренером? Да, знаю.

— Думаешь, что у тебя больше игрового времени из-за разговора твоей мамы и Федотова?

— Конечно. Надеюсь, на это. У нас впереди еще и Кубок, много матчей, поэтому нужна ротация.