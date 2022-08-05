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    Федотов назвал сильные качества новичка Мендеса

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскрыл сильные качества опорника Виктора Мендеса.

    «Хорошая работоспособность – это раз. Хорошая работа с мячом и понимание игры. Виктор уверенно действует с мячом, хорошо чувствует темп и ритм игры, хорошо включается в атаку и видит поле.

    Это те качества, которые нужны команде для организации атакующих действий. Это молодой футболист, у которого есть перспективы для роста», – сказал Федотов.

    • ЦСКА заплатил за полузащитника 2,5 миллиона евро.
    • Чилиец заключил с новым клубом 3-летний контракт.
    • Он взял себе 88-й игровой номер.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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