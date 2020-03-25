Федотов – о словах Рами: «Конечно, ему непросто. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слова защитника команды Адиля Рами.

«Конечно, ему непросто – как и всем легионерам. Они попали в такую ситуацию, что и к ним родственники не могут приехать, и сами ребята не могут отправиться на время домой. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику о том, что творится в Европе. Благо есть скайп. Но это не заменяет живого общения, плюс иностранцы чисто физически не могут сейчас помочь своим родным», – сказал Федотов.

Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.

Экс-игрок сборной Франции пока не дебютировал за новую команду из-за повреждения.

Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле»