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  • Федотов – о словах Рами: «Конечно, ему непросто. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику»

Федотов – о словах Рами: «Конечно, ему непросто. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику»

25 марта 2020, 23:37

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слова защитника команды Адиля Рами.

«Конечно, ему непросто – как и всем легионерам. Они попали в такую ситуацию, что и к ним родственники не могут приехать, и сами ребята не могут отправиться на время домой. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику о том, что творится в Европе. Благо есть скайп. Но это не заменяет живого общения, плюс иностранцы чисто физически не могут сейчас помочь своим родным», – сказал Федотов.

  • Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.
  • Экс-игрок сборной Франции пока не дебютировал за новую команду из-за повреждения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль Федотов Владимир Г.
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