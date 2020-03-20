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  • Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле»

Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле»

20 марта 2020, 15:31
15

Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

«Чемпионат был приостановлен. Лично я думаю, что перерыв продлится дольше, чем ожидается. Хорошо, что я слушал врачей и задумался заранее о мерах предосторожности, потому что в Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Хоть клуб и давал указания избегать многолюдных мест.

Для меня проблема, что сейчас сложно вернуться во Францию. У меня есть контракт с «Сочи». Мне 34 года... Никогда не знаешь, беря во внимания эти карантины, что будет дальше. Я боюсь, что не смогу снова выйти на поле. Это трудно, я скучаю по своим детям, но наберусь терпения и посмотрю, что произойдет», – сказал француз.

  • Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.
  • Экс-игрок сборной Франции пока не дебютировал за новую команду из-за повреждения.

Источник: RMC Sport
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (15)
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lek!
1584711769
Что за сыкун , решил просто до мая просидеть дома и получить деньги. На сколько же ничтожны люди которые верят в этот бред с вирусом.
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Cules2013
1584713678
А, значит ты пришёл в Сочи пару месяцев доиграть до пенсии? ЛОЛ
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sochi-2013
1584714301
Де6илу повезло, что из Франции свалил, а он вместо того, чтобы радоваться и стараться семью сюда перетащить, ноет!
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Давид59
1584716636
А он пожалуй прав. Контракт то до конца сезона. А что тут с текущим сезоном знает один господь бог. Если завтра пандемия начнёт косить людей никакого сезона точно не будет
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Давид59
1584716737
Примут предложение Федуна - вот вам и конец сезона
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serhio80
1584717926
клоун) 10 миллионов только в москве ежедневно в метро ездит) а ты ссышь на поле выйти
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Boeung777
1584729057
Получит зарплату за полгода контракта и поедет домой. Как и предполагалось изначально.
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Hektor 84
1584803226
А как сдержать коронавирус? Может внесет предложение по этому поводу. Не только в России есть тупые футболеры оказывается. Может по просту в Сочи и нет зараженных? Проблема во Францию улететь? А во Франции чем лучше?
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