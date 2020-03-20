Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле»

Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

«Чемпионат был приостановлен. Лично я думаю, что перерыв продлится дольше, чем ожидается. Хорошо, что я слушал врачей и задумался заранее о мерах предосторожности, потому что в Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Хоть клуб и давал указания избегать многолюдных мест.

Для меня проблема, что сейчас сложно вернуться во Францию. У меня есть контракт с «Сочи». Мне 34 года... Никогда не знаешь, беря во внимания эти карантины, что будет дальше. Я боюсь, что не смогу снова выйти на поле. Это трудно, я скучаю по своим детям, но наберусь терпения и посмотрю, что произойдет», – сказал француз.