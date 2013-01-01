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    Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

    «Чемпионат был приостановлен. Лично я думаю, что перерыв продлится дольше, чем ожидается. Хорошо, что я слушал врачей и задумался заранее о мерах предосторожности, потому что в Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Хоть клуб и давал указания избегать многолюдных мест.

    Для меня проблема, что сейчас сложно вернуться во Францию. У меня есть контракт с «Сочи». Мне 34 года... Никогда не знаешь, беря во внимания эти карантины, что будет дальше. Я боюсь, что не смогу снова выйти на поле. Это трудно, я скучаю по своим детям, но наберусь терпения и посмотрю, что произойдет», – сказал француз.

    • Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.
    • Экс-игрок сборной Франции пока не дебютировал за новую команду из-за повреждения.

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      serhio80 1 минуту назад

      клоун) 10 миллионов только в москве ежедневно в метро ездит) а ты ссышь на поле выйти

      0
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      Рейтинг: +2314

      Давид59 20 минут назад

      Примут предложение Федуна - вот вам и конец сезона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2314

      Давид59 22 минуты назад

      А он пожалуй прав. Контракт то до конца сезона. А что тут с текущим сезоном знает один господь бог. Если завтра пандемия начнёт косить людей никакого сезона точно не будет

      0
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      Рейтинг: +10028

      KLIM777 55 минут назад

      конь педальный, ты должен выйти хотя бы на один матч и забить через себя. либо лишение золотой медали ЧМ

      3
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      Рейтинг: +3772

      sochi-2013 1 час назад

      Де6илу повезло, что из Франции свалил, а он вместо того, чтобы радоваться и стараться семью сюда перетащить, ноет!

      2
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      Рейтинг: +9500

      Cules2013 1 час назад

      А, значит ты пришёл в Сочи пару месяцев доиграть до пенсии?
      ЛОЛ

      2
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      Рейтинг: +1222

      lek! 1 час назад

      Что за сыкун , решил просто до мая просидеть дома и получить деньги. На сколько же ничтожны люди которые верят в этот бред с вирусом.

      2
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      Рейтинг: +31

      ACESANDEIGHTS > lek! 1 час назад

      Когда ты им заболеешь - спросим еще раз твое мнение

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