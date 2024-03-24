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Адиль Рами
Адиль Рами
Завершил карьеру
27 декабря 1985 (40), Бастия
#23 | Защитник
190 см | 88 кг
Франция | Марокко
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Мне не нравится Памела Андерсон – она старая»
2024.03.24 12:36
Жена Ди Марии – Рами: «Анхель может научить тебя хорошо обращаться с женщинами и забивать в финалах»
2022.12.29 10:43
Фото
Рами выложил фото рыдающего Ди Марии: «Научишь плакать, Анхель?»
2022.12.27 07:58
2
«Поплачь в другом месте». Ди Мария жестко ответил Рами, который назвал Мартинеса мудаком
2022.12.26 16:11
3
Рами: «Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем чемпионский титул»
2022.12.21 23:17
3
«Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса
2022.12.21 19:00
7
Рами: «Мне не нравится сборная Аргентины. Она играет нечестно, со злобой и агрессией»
2022.12.16 13:07
3
Фото
Экс-защитник «Сочи» Рами продлил контракт с «Труа»
2022.07.09 08:32
Экс-защитник «Сочи» Рами готов вернуться в Россию
2021.03.06 12:40
4
Ротенберг: «Сочи» заключил мировое соглашение с Рами»
2020.09.13 13:23
5
Фото
Экс-защитник «Сочи» Рами подписал контракт с «Боавиштой»
2020.09.05 09:53
1
«Реджина» отказалась от подписания Рами
2020.09.02 09:17
Football Italia: экс-защитник «Сочи» Рами перейдет в «Реджину» из Серии Б
2020.08.29 08:55
Уткин: «Я зауважал Рами. Он первый в России, кому удалось обмануть Ротенбергов. Жив, здоров, останется при деньгах»
2020.06.22 15:40
6
Агент Рами – Ротенбергу: «Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он разрывал бы контракт с «Фенербахче»?»
2020.06.20 14:47
3
Борис Ротенберг: «Рами – обманщик»
2020.06.20 10:15
18
Федотов – о Рами в «Сочи»: «Получилось не совсем удачно»
2020.06.14 23:33
3
Рами опроверг слух о продаже золотой медали ЧМ-2018
2020.05.29 08:50
1
Журналист Егоров: Рами по контракту с «Сочи» зарабатывает в месяц 200 тысяч
2020.05.28 19:39
3
«СЭ»: у Рами обширная и глубокая травма хряща. Из-за нее француз не сможет играть на профессиональном уровне
2020.05.28 12:23
6
Агент Рами – о скрытии травмы при переходе в «Сочи»: «Это фейк. Будут ФИФА и CAS»
2020.05.28 11:37
5
«СЭ»: «Сочи» аннулировал контракт с Рами
2020.05.28 09:16
1
Адвокат Рами: «Сочи» не платит Адилю зарплату, он планирует покинуть клуб»
2020.05.27 22:58
8
Рами: «Знаю одного-двух игроков «Сочи». Это слишком сложно»
2020.05.09 00:40
4
Рами: «Раньше защитникам можно было играть жестко. Теперь нельзя прикасаться к Роналду, Неймару»
2020.04.26 21:21
4
Рами поучаствовал в благотворительной акции в Сочи. Инвалидам доставили продуктовые наборы
2020.04.18 13:41
Тренер «Сочи» Федотов: «Когда Рами вылечил одно колено, возник спазм на другой ноге»
2020.04.06 08:22
10
Федотов – о словах Рами: «Конечно, ему непросто. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику»
2020.03.25 23:37
Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле»
2020.03.20 15:31
15
«Прямой репортаж из России». Рами выложил мем, на котором он бежит с туалетной бумагой в руках
2020.03.19 00:06
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