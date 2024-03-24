Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Мне не нравится Памела Андерсон – она старая»

Бывший футболист «Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий за «Тобол», рассказал, симпатична ли ему 56-летняя Памела Андерсон.

– Адиль Рами встречался с Памелой Андресон. Она в Сочи не заезжала?

– Нет, не приезжала, хотя в команде смеялись на этот счет. Адиль адекватно воспринимал такой юмор, нормальный пацан.

Но Рами был травмирован и в основном тренировался индивидуально, в своем режиме.

– Вам Памела Андерсон нравится?

– Лично мне – нет. Она же старая сейчас.

– А когда молодая была?

– В молодые годы – конечно. Мне кажется, когда она была на пике, всем нравилась.