Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Мне не нравится Памела Андерсон – она старая»

Бывший футболист «Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий за «Тобол», рассказал, симпатична ли ему 56-летняя Памела Андерсон.
– Адиль Рами встречался с Памелой Андресон. Она в Сочи не заезжала?
– Нет, не приезжала, хотя в команде смеялись на этот счет. Адиль адекватно воспринимал такой юмор, нормальный пацан.
Но Рами был травмирован и в основном тренировался индивидуально, в своем режиме.
– Вам Памела Андерсон нравится?
– Лично мне – нет. Она же старая сейчас.
– А когда молодая была?
– В молодые годы – конечно. Мне кажется, когда она была на пике, всем нравилась.