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  • Миладинович: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»

Миладинович: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович верит в чемпионство «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Я считаю, что Станкович может привести «Спартак» к чемпионству. Но это не так просто, в России очень много достойных команд. Всe будет зависеть не только от «Спартака», хотя они играют в интересный футбол, пытаются действовать в атаку. В этом году чемпионат России непредсказуемый, любой может обыграть любого.

Возможно, Станкович сможет добиться успеха через какое-то время, но, опять же, всe зависит от трансферной политики, от игроков. Посмотрите на «Манчестер Сити», они вкладывали кучу денег в команду, всe получалось, а сейчас нужно уже сменить состав. Деньги играют большую роль», – сказал Миладинович.

  • Станкович в «Спартаке» с лета.
  • Команда отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (9)
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alefreddy
1738333731
Мани мани это точно-без них никуда
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VVM1964
1738334060
Да - бабло рулит, с баблом даже Семак может приводить к чемпионству ! )))...
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fakeid
1738334342
станкович может привести спартак только к бачку, в котором сидит спартач80
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alefreddy
1738334408
папа может
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Янвapь 69
1738334878
Пердив ждёт
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Мордаванин
1738335404
миладинович получил от понсе по башке чуть не помер с испугуполучил гражданствороссии и уехал в казахстан.. теперьбоится скаазатьпро спртак плохо))
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R_a_i_n
1738336439
У нас с кучей денег физруки чемпионат поку..., пардон выигрывают.
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subbotaspartak
1738337478
Тут ведь как: может привести, а может и не привести... Привести господи...
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Каратель помойников
1738338411
Пока бздюки-ведмеди корчат из себя футбольных фунициклёров,выиграть что то будет проблематично
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