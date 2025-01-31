Миладинович: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович верит в чемпионство «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Я считаю, что Станкович может привести «Спартак» к чемпионству. Но это не так просто, в России очень много достойных команд. Всe будет зависеть не только от «Спартака», хотя они играют в интересный футбол, пытаются действовать в атаку. В этом году чемпионат России непредсказуемый, любой может обыграть любого.

Возможно, Станкович сможет добиться успеха через какое-то время, но, опять же, всe зависит от трансферной политики, от игроков. Посмотрите на «Манчестер Сити», они вкладывали кучу денег в команду, всe получалось, а сейчас нужно уже сменить состав. Деньги играют большую роль», – сказал Миладинович.