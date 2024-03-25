Миладинович рассказал, каким ему запомнился Бердыев

Экс-защитник «Сочи» Иван Миладинович вспомнил период работы в клубе главного тренера Курбана Бердыева.

Бердыев был в клубе в 2023 году.

Сейчас тренер без работы.

Миладинович выступает за «Тобол» в Казахстане.

– Чем запомнился Курбан Бердыев?

– У него очень тяжелые сборы. Было видно, что ему тяжело передать свои идеи команде. Образно – Федотов четко доносил свои мысли и при нем команда была семьей. То же самое могу сказать и про Дмитрия Хохлова. При Бердыеве не было такой атмосферы. Владимиру Федотову опытные футболисты, как Нобоа, Цаллагов, Джанаев, могли подсказать – тренер, надо так и так, после чего на теории все вместе разбирали, все включались в обсуждение и делали выводы.

– А Бердыеву подсказывать было нельзя?

– Нет! Вы же сами знаете, какой он. Игры, которые мы проводили при нем, давались нам очень тяжело. Лично у меня вообще не было с ним никакого контакта, только с помощником.

– Как Курбан Бекиевич уходил?

– Я пришел на тренировку и узнал, что его не будет – все. Как отреагировала команда? Кто-то радовался, кто-то жалел. Так везде.