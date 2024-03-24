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    • Экс-игрок «Сочи» Миладинович рассказал, как Ротенберг взаимодействует с командой

    Экс-игрок «Сочи» Миладинович рассказал, как Ротенберг взаимодействует с командой

    Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о вовлеченности владельца клуба Бориса Ротенберга.

    – Мы много раз видели Бориса Ротенберга. Он приходил на тренировки, поддерживал команду перед матчами, демонстрировал максимальное уважение ко всем. Любил приезжать на игру, часто заходил в раздевалку, мотивировал пацанов.

    – Как это выглядело?

    – Произносил речи.

    – Подарки делал?

    – Нет, такого не бывало. Но иногда после побед над сильными соперниками получали повышенные премиальные.

    • «Сочи» в РПЛ с 2019 года.
    • Команда идет сейчас последней.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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