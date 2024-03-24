Экс-игрок «Сочи» Миладинович рассказал, как Ротенберг взаимодействует с командой

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о вовлеченности владельца клуба Бориса Ротенберга.
– Мы много раз видели Бориса Ротенберга. Он приходил на тренировки, поддерживал команду перед матчами, демонстрировал максимальное уважение ко всем. Любил приезжать на игру, часто заходил в раздевалку, мотивировал пацанов.
– Как это выглядело?
– Произносил речи.
– Подарки делал?
– Нет, такого не бывало. Но иногда после побед над сильными соперниками получали повышенные премиальные.
- «Сочи» в РПЛ с 2019 года.
- Команда идет сейчас последней.
- Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.