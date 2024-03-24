Миладинович определил момент, когда у «Сочи» «все пошло не так»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович оценил ситуацию в клубе.

– В прошлом сезоне «Сочи» занял десятое место, команда выглядела вполне уверенно. Почему и как «Сочи» превратился в аутсайдера?

– После ухода Владимира Федотова все пошло не так. Сперва пришел Гаранин, он пытался построить что-то свое. Через полгода ушел. Остался Точилин на 4-5 матчей, при нем мы победили почти во всех играх, но назначили Курбана Бердыева. Хорошо провели сборы, он все полностью поменял под себя, но не успел начаться чемпионат, и Курбан Бекиевич ушел.

Дмитрий Хохлов, на мой взгляд, был лучшим выбором для команды. Очень хороший человек и сильный тренер. Честно, я получал максимальное удовольствие от его тренировок. Он пытался донести свои идеи, учитывая то, какой был состав. У нас получалось, старт выдался удачным. Проблемы возникали в атаке, причем знаю, что Хохлов просил усиление в нападение. Ему сказали, что кто-то будет, но что-то пошло не так. Он чувствовал команду, поддерживал командный дух. Могу сказать про него только хорошее.

– Получается, проблемы возникали у «Сочи» из-за тренерской чехарды?

– Да, нужно было кому-то одному дать больше времени. Это мое мнение. В первом туре уверенно обыграли «Балтику» (2:0), затем победили «Факел» в Воронеже (3:1). С «Краснодаром» (0:2) пропустили с углового, но это была ошибка молодого футболиста, который не справился с ситуацией, а второй гол нам забили уже в добавленное время. При этом мы создали много опасных моментов. Этот матч должен был закончиться вничью.

И затем результаты пошли по наклонной, на команду это как-то повлияло. С тем же «Спартаком» (0:1) пропустили уже в добавленное время. Но Хохлов потихоньку приводил команду в чувство. Если бы у него был состав немного посильнее, он бы справился с поставленными целями.