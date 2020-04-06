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    Тренер «Сочи» Федотов: «Когда Рами вылечил одно колено, возник спазм на другой ноге»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья новичка команды Адиля Рами.

    «Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся.

    Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но, когда колено уже вылечили, и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле», – сказал Федотов.

    • Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
    • До переезда в Россию Рами выступал за «Фенербахче».

    Источник: «Известия»

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    06.04.2020 08:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 6 апреля 2020, 20:55

      Сочи и всенародная здравница и помощница от бедности, всех ино-сранцев и рами-сранцев на ноги поставит) со "старшего брата" пример берут))

      2
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 6 апреля 2020, 18:42

      В полку хрустальных у нас, в РПЛ, пополнение ?

      6
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 6 апреля 2020, 16:45

      А потом натрёт третью ногу, среднюю.

      0
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      Рейтинг: +4

      korovindanilnth 6 апреля 2020, 14:38


      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://chilp.it/393da40

      -1
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 6 апреля 2020, 13:48

      Турист , был уже такой Маркизио

      1
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 6 апреля 2020, 12:22

      Срочно сфоткать пятку и выложить в инстаграмм!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 6 апреля 2020, 10:48

      косарь очередной

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 10:26

      Оформи ему бесплатную путевку в санаторий. В Сибирь)))

      1
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      Рейтинг: +811

      Valeron2790 6 апреля 2020, 09:43

      Его в деле, нормально, уже пару лет никто не видел и наверняка не увидит. Спасибо Сочи, за бабло на содержание)

      3
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      Рейтинг: +289

      Маленький 6 апреля 2020, 09:26

      До конца сезона все залечит, получит деньги и уйдёт свободным агентом

      3
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