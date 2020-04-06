Тренер «Сочи» Федотов: «Когда Рами вылечил одно колено, возник спазм на другой ноге»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья новичка команды Адиля Рами.

«Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся.

Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но, когда колено уже вылечили, и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле», – сказал Федотов.