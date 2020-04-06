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  • Тренер «Сочи» Федотов: «Когда Рами вылечил одно колено, возник спазм на другой ноге»

Тренер «Сочи» Федотов: «Когда Рами вылечил одно колено, возник спазм на другой ноге»

6 апреля 2020, 08:22
10

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья новичка команды Адиля Рами.

«Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся.

Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но, когда колено уже вылечили, и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле», – сказал Федотов.

  • Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
  • До переезда в Россию Рами выступал за «Фенербахче».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль Федотов Владимир
Комментарии (10)
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Маленький
1586154399
До конца сезона все залечит, получит деньги и уйдёт свободным агентом
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Valeron2790
1586155382
Его в деле, нормально, уже пару лет никто не видел и наверняка не увидит. Спасибо Сочи, за бабло на содержание)
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Hektor 84
1586158009
Оформи ему бесплатную путевку в санаторий. В Сибирь)))
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Ortaped79
1586159310
косарь очередной
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фанат джигурды
1586164966
Срочно сфоткать пятку и выложить в инстаграмм!!!
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Ziklop
1586170105
Турист , был уже такой Маркизио
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korovindanilnth
1586173093
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://chilp.it/393da40
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Чехов на Садовой
1586180757
А потом натрёт третью ногу, среднюю.
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MaxRnD
1586187770
В полку хрустальных у нас, в РПЛ, пополнение ?
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JTherry
1586195751
Сочи и всенародная здравница и помощница от бедности, всех ино-сранцев и рами-сранцев на ноги поставит) со "старшего брата" пример берут))
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