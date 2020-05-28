Агент Рами – о скрытии травмы при переходе в «Сочи»: «Это фейк. Будут ФИФА и CAS»

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника «Сочи» Адиль Рами, опроверг информацию, что его клиент скрыл серьезную травму при переходе в российский клуб, из-за чего с ним аннулировали контракт.

«Контракт с Рами был аннулирован из-за того, что он скрыл тяжелую травму? Это фейк. Сейчас будет ФИФА и CAS. Рами будет играть в своем следующем клубе. Был бы он готов играть в конце июня? Да», – заявил агент.