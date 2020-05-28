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    Агент Рами – о скрытии травмы при переходе в «Сочи»: «Это фейк. Будут ФИФА и CAS»

    Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника «Сочи» Адиль Рами, опроверг информацию, что его клиент скрыл серьезную травму при переходе в российский клуб, из-за чего с ним аннулировали контракт.

    «Контракт с Рами был аннулирован из-за того, что он скрыл тяжелую травму? Это фейк. Сейчас будет ФИФА и CAS. Рами будет играть в своем следующем клубе. Был бы он готов играть в конце июня? Да», – заявил агент.

    • Француз присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
    • В составе новой команды Рами не провел ни одного матча.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10061

      Cules2013 1 час назад

      а как можно скрыть травму, если футболист проходит мед обследование перед трансфером?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5032

      серега кашин 2 часа назад

      он сам то себе верит, тоже мне чм сидя на лавке а понтов то у француза

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 3 часа назад

      Смешной пиз да бол

      1
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