«СЭ»: «Сочи» аннулировал контракт с Рами

Защитник Адиль Рами уже не является игроком «Сочи», утверждает «Спорт-Экспресс».

34-летний француз скрыл от российского клуба серьезную травму, в связи с чем два дня назад его контракт был аннулирован.

Накануне адвокат футболиста Жюль Планк сообщил, что «Сочи» не выполняет финансовые обязательства перед его клиентом, но южане эту информацию опровергают.

«При медосмотре в «Сочи» Рами пытался скрыть серьезную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую – тендинит. Тем не менее, медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям. Но это не помогло – игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова Планка о поиске нового клуба – попытка обмануть новых работодателей.

«Сочи» аннулировали – именно аннулировали, это важно – контракт Рами во вторник, 26 мая. Поэтому ни о каких компенсациях и речи идти не может. Скорее, это клуб имеет право обратиться в ФИФА с просьбой удержать с Адиля выплаченные суммы. То, что ему не платили – ложь. Удерживались только бонусы – их банально не за что было начислять. Но базовая зарплата начислялась регулярно – при том, Рами оказался единственным игроком в «Сочи», кто отказался пойти на снижение оклада на 50 процентов в условиях пандемии. Утверждения Планка, что Адилю якобы не дали ни евро – такая же неправда, как и «поиск нового клуба».

В «Сочи» отлично встретили и Рами, и Имбула – кстати, Жанелли набирает форму, всем доволен и готов помочь команде на финише сезона – но француз изначально пытался ввести работодателя в заблуждение. Он был просто обязан сразу сообщить об истинных проблемах с коленом, а не врать», – рассказал источник «СЭ».