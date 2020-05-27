Адвокат Рами: «Сочи» не платит Адилю зарплату, он планирует покинуть клуб»

Ну а что, нормально же так карьеру продолжать, в Турции сидел на банке, бабки капали, тут не одного матча, контракт работает, очень удобно. Игрок ***.
Защитник «Сочи» Адиль Рами намерен покинуть клуб из-за невыполнения им финансовых обязательств. При этом игрок хочет продолжить карьеру.
«Адиль освобождает себя от обязательств, так как «Сочи» не платит зарплату. У Рами есть желание продолжить карьеру», – сказал адвокат футболиста Жюль Планка.
- Контракт Рами истекает летом, он не провел за россиян ни одного матча.
- «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
- Сезон планируют возобновить 21 июня.