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    Адвокат Рами: «Сочи» не платит Адилю зарплату, он планирует покинуть клуб»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами намерен покинуть клуб из-за невыполнения им финансовых обязательств. При этом игрок хочет продолжить карьеру.

    «Адиль освобождает себя от обязательств, так как «Сочи» не платит зарплату. У Рами есть желание продолжить карьеру», – сказал адвокат футболиста Жюль Планка.

    • Контракт Рами истекает летом, он не провел за россиян ни одного матча.
    • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
    • Сезон планируют возобновить 21 июня.

    Источник: RMC Sport

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    27.05.2020 22:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 12 часов назад

      Ну а что, нормально же так карьеру продолжать, в Турции сидел на банке, бабки капали, тут не одного матча, контракт работает, очень удобно. Игрок ***.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5727

      paracetamol 15 часов назад

      он не провел за россиян ни одного матча... - Гы, кому ты нужен, вали нахр!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Kruglov2412 15 часов назад

      Ребята вы слышали что Иосиф Пригожин сказал в СМИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      Play 16 часов назад

      Ещё одна легенда уходит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14848

      bset 16 часов назад

      Вы бы с Кокориным сначала проконсультировались. Он бы рассказал, что Ротенберг не сильно спешит выплачивать оговоренные в контракте суммы и что надо брать предоплату за весь период.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3127

      Борат > bset 16 часов назад

      Он тебя пса спросить забыл у кого консультироваться! Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Kruglov2412 > Борат 15 часов назад

      Тебя петушару никто не спрашивал иди в клуб для таких как ты может тебе заднеприводнному в двух местах заткнут!!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3127

      Борат > Kruglov2412 15 часов назад

      А ты что за петух такой ?
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +91

      Kruglov2412 > Борат 15 часов назад

      Был бы я в твоём городе я бы лично объяснил тебе понятия и заткнул бы твои чмошные ********* дыры говнюк петушиный встречу офигеешь от жизни чмо питерское!!!

      2
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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > Kruglov2412 14 часов назад

      Ну если ты дыры затыкаешь мужскому полу, не иначе сам п.и.д.о.р.

      3
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 16 часов назад

      Зачем они его вообще приглашали? Ни одной игры за Сочи. Только трепется в СМИ.

      0
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      Рейтинг: +91

      Kruglov2412 > Hektor 84 15 часов назад

      Оплачивают мед лечение и ещё и платить за то что он ничего за команду ни сделал палец о палец не ударил оборзели европейцы в корень!!!!

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