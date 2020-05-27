Адвокат Рами: «Сочи» не платит Адилю зарплату, он планирует покинуть клуб»

Защитник «Сочи» Адиль Рами намерен покинуть клуб из-за невыполнения им финансовых обязательств. При этом игрок хочет продолжить карьеру.

«Адиль освобождает себя от обязательств, так как «Сочи» не платит зарплату. У Рами есть желание продолжить карьеру», – сказал адвокат футболиста Жюль Планка.