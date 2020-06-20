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Борис Ротенберг: «Рами – обманщик»

20 июня 2020, 10:15
18

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе из клуба защитника Адиля Рами.

– Что все-таки случилось в истории с уходом Рами?

– На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так.

Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.

– Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет (смеется).

  • Француз присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
  • В составе новой команды 34-летний футболист не провел ни одного матча.
  • У Рами обширная и глубокая травма хряща. Из-за нее центрбек не сможет играть на профессиональном уровне.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (18)
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AZ
1592639128
Да ты тоже, тот еще козел
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Ганнибал Лектор
1592640704
Инвалид пытался кинуть а бабло того, кто привык это делать сам. Забавно вышло
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Алекс636363
1592641564
это позорное питерское динамо, примазавшееся к сочи, надо уничтожать на поле - выходить против них с таким же настроем, как киевское динамо побило фашистов в матче смерти. костьми лечь, но чтобы эти ублюдки выпали из премьер-лиги и вернулись восвояси.
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plehanov6
1592642464
Какое руководство и сам клуб, такие и работники!!!
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yarik1_78
1592644683
Ротенберга кинули?Молодец Рами.
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vladimir-7
1592645572
Вротенберг, ты всех обманываешь и тебе ответка прискакала немедленно.
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Oldtrafford83
1592646329
Про мед осмотр перед подписанием контракта не слышали?
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rash1959
1592649840
А ты, боря, ВОР!!!
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ALEX ML
1592652647
Вор и из одной шайки кооператива Озеро
Ответить
DOCTOR PENALTY
1592656179
В Сочи играют и работают исключительно честные и порядочные люди, поэтому Рами и не подошёл клубу. В Сочи очень любят детей - все вчера убедились - а Рами обманщик, вот Кокорин это то, что надо.
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