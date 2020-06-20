Борис Ротенберг: «Рами – обманщик»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе из клуба защитника Адиля Рами.

– Что все-таки случилось в истории с уходом Рами?

– На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так.

Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.

– Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет (смеется).