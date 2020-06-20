Борис Ротенберг: «Рами – обманщик»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе из клуба защитника Адиля Рами.
– Что все-таки случилось в истории с уходом Рами?
– На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так.
Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.
– Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
– Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет (смеется).
- Француз присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
- В составе новой команды 34-летний футболист не провел ни одного матча.
- У Рами обширная и глубокая травма хряща. Из-за нее центрбек не сможет играть на профессиональном уровне.
Источник: «Р-Спорт»