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    Борис Ротенберг: «Рами – обманщик»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе из клуба защитника Адиля Рами.

    – Что все-таки случилось в истории с уходом Рами?

    – На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так.

    Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.

    – Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

    – Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет (смеется).

    • Француз присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
    • В составе новой команды 34-летний футболист не провел ни одного матча.
    • У Рами обширная и глубокая травма хряща. Из-за нее центрбек не сможет играть на профессиональном уровне.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +278

      Алекс636363 5 минут назад

      это позорное питерское динамо, примазавшееся к сочи, надо уничтожать на поле - выходить против них с таким же настроем, как киевское динамо побило фашистов в матче смерти. костьми лечь, но чтобы эти ублюдки выпали из премьер-лиги и вернулись восвояси.

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      Рейтинг: +50

      Радио1000шумеров 17 минут назад

      Борьба была равна - боролись два р(г)овна.

      0
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      Рейтинг: +1588

      Ганнибал Лектор 19 минут назад

      Инвалид пытался кинуть а бабло того, кто привык это делать сам. Забавно вышло

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      Рейтинг: +1104

      Aston 28 минут назад

      Рыба гниет с головы

      2
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      Рейтинг: +1542

      AZ 46 минут назад

      Да ты тоже, тот еще козел

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