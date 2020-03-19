«Прямой репортаж из России». Рами выложил мем, на котором он бежит с туалетной бумагой в руках

Защитник «Сочи» Адиль Рами опубликовал картинку, на которой он в компании капитана Джека Воробья убегает от туземцев с туалетной бумагой в руках.

«Прямой репортаж из России. Немного юмора, но он не мешает понимать всю серьезность проблемы, желаю вам всего наилучшего», – написал Рами в инстаграме.

Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.