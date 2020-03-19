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  • «Прямой репортаж из России». Рами выложил мем, на котором он бежит с туалетной бумагой в руках

«Прямой репортаж из России». Рами выложил мем, на котором он бежит с туалетной бумагой в руках

19 марта 2020, 00:06
7

Защитник «Сочи» Адиль Рами опубликовал картинку, на которой он в компании капитана Джека Воробья убегает от туземцев с туалетной бумагой в руках.

«Прямой репортаж из России. Немного юмора, но он не мешает понимать всю серьезность проблемы, желаю вам всего наилучшего», – написал Рами в инстаграме.

  • Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Адиля Рами
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1584568815
Только приехал и уже обговнялся.
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Hektor 84
1584579824
Этого клоуна только в России и не хватало.
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Karpathian
1584593719
да и хер бы с ним
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Соня Мармеладова
1584595450
Он был хорош в Севилье при Унаи , но это было лет 5 назад. Пиарит, для раскрутки бренда.
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general.lizyukov
1584606030
Я чего-то не знаю? Навалом этих рулонов в ближайших лабазах, никуда не пропало. Или что, была истерия и реально кто-то скупил недельный запас?
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