Football Italia: экс-защитник «Сочи» Рами перейдет в «Реджину» из Серии Б

Бывший игрок «Сочи» Адиль Рами согласовал условия личного контракта с новым клубом.

По информации Football Italia, футболист должен заключить двухлетнее соглашение с «Реджиной», выступающей в Серии Б.

Во вторник или среду французский защитник прилетит в Италию для прохождения медобследования и подписания договора.