Football Italia: экс-защитник «Сочи» Рами перейдет в «Реджину» из Серии Б

Бывший игрок «Сочи» Адиль Рами согласовал условия личного контракта с новым клубом.
По информации Football Italia, футболист должен заключить двухлетнее соглашение с «Реджиной», выступающей в Серии Б.
Во вторник или среду французский защитник прилетит в Италию для прохождения медобследования и подписания договора.
- «Сочи» расторг контракт с Рами в конце мая.
- Сообщалось, что у него обширная и глубокая травма хряща, которая несовместима с продолжением профессиональной карьеры.
- Ранее игрок уже выступал в Италии за «Милан».
Источник: Football Italia