Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Football Italia: экс-защитник «Сочи» Рами перейдет в «Реджину» из Серии Б

    Бывший игрок «Сочи» Адиль Рами согласовал условия личного контракта с новым клубом.

    По информации Football Italia, футболист должен заключить двухлетнее соглашение с «Реджиной», выступающей в Серии Б.

    Во вторник или среду французский защитник прилетит в Италию для прохождения медобследования и подписания договора.

    • «Сочи» расторг контракт с Рами в конце мая.
    • Сообщалось, что у него обширная и глубокая травма хряща, которая несовместима с продолжением профессиональной карьеры.
    • Ранее игрок уже выступал в Италии за «Милан».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru