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    Рами: «Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем чемпионский титул»

    Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы в чемпионате мира-2022.

    «Килиан Мбаппе настолько травмирует аргентинцев, что победу над ним, нашим вундеркиндом, они празднуют больше, чем чемпионский титул», – написал Рами в социальной сети.

    • Аргентинские фанаты сожгли бутафорский гроб с изображением Мбаппе.
    • Вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес праздновал титул с куклой Мбаппе.
    • Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2022 (8 голов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.12.2022 23:17
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