Рами: «Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем чемпионский титул»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы в чемпионате мира-2022.

«Килиан Мбаппе настолько травмирует аргентинцев, что победу над ним, нашим вундеркиндом, они празднуют больше, чем чемпионский титул», – написал Рами в социальной сети.

Аргентинские фанаты сожгли бутафорский гроб с изображением Мбаппе.

Вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес праздновал титул с куклой Мбаппе.

Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2022 (8 голов).

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