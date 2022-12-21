Рами: «Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем чемпионский титул»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы в чемпионате мира-2022.
«Килиан Мбаппе настолько травмирует аргентинцев, что победу над ним, нашим вундеркиндом, они празднуют больше, чем чемпионский титул», – написал Рами в социальной сети.
- Аргентинские фанаты сожгли бутафорский гроб с изображением Мбаппе.
- Вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес праздновал титул с куклой Мбаппе.
- Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2022 (8 голов).
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Источник: «Бомбардир»