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    Мартинес принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Мбаппе

    В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

    Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

    Во время парада вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес праздновал победу на ЧМ-2022, держа в руках куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Рядом с ним стоял одноклубник француза Лионель Месси.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.
    • Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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    Источник: твиттер Сhoquei

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    20.12.2022 22:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1636

      PassCSKA 47 минут назад

      Вот он и Паредес самые мерзотные рожи в их сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4737

      neveldomha 1 час назад

      Парню бы башку в морозилку запихнуть на пару часов. Остудить. Да и яица тоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      Таврида 1 час назад

      Никак не угомонится болезный. Мбаппе своими голами нанес тонкой душевной организации Мартинеса столь тяжелые травмы, что тому приходится к своему божеству Вуду за помощью обращаться?

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      Рейтинг: +1429

      x-x-x-x-x 1 час назад

      вот как пукан подгорает от того что Килиан 3 пендаля и гол красавец с игры забил.
      а пора бы остыт но это непро Мартинеса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1265

      САНЁК17 1 час назад

      Идиоты

      2
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