Мартинес принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Мбаппе

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

Во время парада вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес праздновал победу на ЧМ-2022, держа в руках куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Рядом с ним стоял одноклубник француза Лионель Месси.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно