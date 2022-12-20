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    Игроков сборной Аргентины эвакуировали с чемпионского парада на вертолетах

    В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

    По информации TyCSports, парад пришлось завершить досрочно из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

    На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек. Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.

    Игроков сборной Аргентины эвакуировали на базу сборной на вертолетах.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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    Источник: TyCSports

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