Игроков сборной Аргентины эвакуировали с чемпионского парада на вертолетах

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.
По информации TyCSports, парад пришлось завершить досрочно из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.
На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек. Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.
Игроков сборной Аргентины эвакуировали на базу сборной на вертолетах.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.
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