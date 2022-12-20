Игроков сборной Аргентины эвакуировали с чемпионского парада на вертолетах

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

По информации TyCSports, парад пришлось завершить досрочно из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек. Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.

Игроков сборной Аргентины эвакуировали на базу сборной на вертолетах.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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