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    4 миллиона человек вышли на улицы Буэнос-Айреса в ожидании сборной Аргентины (ESPN)

    Чемпионский парад сборной Аргентины вызвал большой ажиотаж в Буэнос-Айресе.

    По информации ESPN, на улицах аргентинской столицы прямо сейчас находятся 4 миллиона человек, которые готовятся встретить сборную Аргентины с Кубком мира.

    По всей Аргентине сегодня объявлен выходной день.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

    Фото: ESPN.

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    Источник: ESPN

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