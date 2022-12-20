4 миллиона человек вышли на улицы Буэнос-Айреса в ожидании сборной Аргентины (ESPN)

Чемпионский парад сборной Аргентины вызвал большой ажиотаж в Буэнос-Айресе.

По информации ESPN, на улицах аргентинской столицы прямо сейчас находятся 4 миллиона человек, которые готовятся встретить сборную Аргентины с Кубком мира.

По всей Аргентине сегодня объявлен выходной день.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

Фото: ESPN.

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