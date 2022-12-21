Аргентинские болельщики сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

В соцсетях появилось видео, на котором болельщики в Буэнос-Айресе сжигают бутафорский гроб с изображением форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ранее вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес принес на чемпионский автобус куклу с лицом игрока «ПСЖ».

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Мбаппе сделал хет-трик.

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