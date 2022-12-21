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    Аргентинские болельщики сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе

    В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

    Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

    В соцсетях появилось видео, на котором болельщики в Буэнос-Айресе сжигают бутафорский гроб с изображением форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

    Ранее вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес принес на чемпионский автобус куклу с лицом игрока «ПСЖ».

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Мбаппе сделал хет-трик.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4996

      PAREVG. 2 часа назад

      Аяяяяяяй спалили не-гра, ни за что ни про что...
      А мертвый не-гр встал, и пошел играть в баскетбол.

      Стоки из песни группы "запрещенные барабанщики".

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