Аргентинские болельщики сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.
Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.
В соцсетях появилось видео, на котором болельщики в Буэнос-Айресе сжигают бутафорский гроб с изображением форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
Ранее вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес принес на чемпионский автобус куклу с лицом игрока «ПСЖ».
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Мбаппе сделал хет-трик.
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Источник: «Бомбардир»