Журналист Егоров: Рами по контракту с «Сочи» зарабатывает в месяц 200 тысяч

Стала известна зарплата бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами в российском клубе.

По информации журналиста Сергея Егорова, если бы не досрочное аннулирование контракта, француз заработал бы 1 миллион евро.

«По моей информации, посредником при трудоустройстве защитника Адиля Рами в «Сочи» был небезызвестный Набиль Мерабтен, которого связывают с менеджментом «Локо». Набиль представляется человеком, через которого можно завести игроков в «Локо», который может решить все вопросы по трансферам.

В случае с Рами Набиль безуспешно предлагал его нескольким клубам РПЛ – никто, кроме «Сочи», не принял положительного решения. В «Сочи» же футболист за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 миллион евро – по 200 тысяч за месяц», – написал Егоров в своем телеграм-канале.