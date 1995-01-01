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    «СЭ»: у Рами обширная и глубокая травма хряща. Из-за нее француз не сможет играть на профессиональном уровне

    Стал известен точный диагноз бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами.

    По информации «СЭ», у футболиста диагностирована «обширная и глубокая травма (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника».

    Соответствующий вывод сделал доктор Жозе Карлос Норонья, который специализируется на повреждениях коленей. Он уверен, что с такими проблемами играть на профессиональном уровне больше нельзя.

    • Француз присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
    • В составе новой команды 34-летний центрбек не провел ни одного матча.
    • Сегодня стало известно, что южане аннулировали соглашение с Рами, поскольку при переходе он скрыл серьезную травму.
    • Агент игрока опровергает появившуюся информацию и обещает «Сочи» разбирательство в ФИФА и CAS.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 31 минуту назад

      да пусть заканчивает

      0
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      Рейтинг: +248

      Mityai90 43 минуты назад

      Вопрос в другом, как он тогда медобследование в Сочи прошел?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1130

      acor94 1 час назад

      Интересно, почему клубы продолжают работать с такими агентами?

      0
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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 2 часа назад

      еще бы агнет сказал обратное

      0
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      Рейтинг: +876

      Алехсбургер. 2 часа назад

      как-то у нас в неволе не приживаются Чемпионы мира...

      2
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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > Алехсбургер. 1 час назад

      сделаем поправочку на то, что это престарелые чемпионы в статусе подбитых лётчиков. это риск по определению.

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