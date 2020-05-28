«СЭ»: у Рами обширная и глубокая травма хряща. Из-за нее француз не сможет играть на профессиональном уровне

Стал известен точный диагноз бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами.

По информации «СЭ», у футболиста диагностирована «обширная и глубокая травма (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника».

Соответствующий вывод сделал доктор Жозе Карлос Норонья, который специализируется на повреждениях коленей. Он уверен, что с такими проблемами играть на профессиональном уровне больше нельзя.