Рами: «Мне не нравится сборная Аргентины. Она играет нечестно, со злобой и агрессией»

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против сборной Аргентины.

«Каким будет финал? Будет стресс. Это действительно будет стресс.

Мне не нравится эта аргентинская команда. Мне очень нравится Лионель Месси. Мне все нравится в этом игроке. Для меня он легенда и один из лучших игроков всех времен. Действующий игрок Лиги 1. Но то, как себя ведет Аргентина на этом чемпионате мира... Такая агрессия, злоба, нечестная игра...

Я думаю, у них очень плохой имидж на этом турнире. Я думаю, что мы выиграем. У нас очень много проблем и травм, особенно с братьями Эрнандес. Для нас очень много значит возможная победа. Наши игроки выкладываются на полную, и это не напрасно», — цитирует Рами RMC Sport.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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