Рами поучаствовал в благотворительной акции в Сочи. Инвалидам доставили продуктовые наборы

Сотрудники «Сочи» и защитник команды Адиль Рами приняли участие в благотворительной акции помощи инвалидам-колясочникам.
Оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса людям доставили продуктовые наборы. Всего их получили 20 человек.
Сообщается, что все задействованные в акции волонтеры соблюдали необходимые меры предосторожности.
- Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
- До переезда в Россию Рами выступал за «Фенербахче».
Источник: Сайт администрации города Сочи