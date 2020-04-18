Рами поучаствовал в благотворительной акции в Сочи. Инвалидам доставили продуктовые наборы

Сотрудники «Сочи» и защитник команды Адиль Рами приняли участие в благотворительной акции помощи инвалидам-колясочникам.

Оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса людям доставили продуктовые наборы. Всего их получили 20 человек.

Сообщается, что все задействованные в акции волонтеры соблюдали необходимые меры предосторожности.