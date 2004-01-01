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    Рами поучаствовал в благотворительной акции в Сочи. Инвалидам доставили продуктовые наборы

    Сотрудники «Сочи» и защитник команды Адиль Рами приняли участие в благотворительной акции помощи инвалидам-колясочникам.

    Оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса людям доставили продуктовые наборы. Всего их получили 20 человек.

    Сообщается, что все задействованные в акции волонтеры соблюдали необходимые меры предосторожности.

    • Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
    • До переезда в Россию Рами выступал за «Фенербахче».

    Источник: Сайт администрации города Сочи

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