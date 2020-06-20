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    Агент Рами – Ротенбергу: «Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он разрывал бы контракт с «Фенербахче»?»

    Рубен Хавьер Косо Руиз, агент бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами, ответил владельцу российского клуба Борису Ротенбергу.

    Ранее бизнесмен назвал французского футболиста «обманщиком», который скрыл травму при переходе.

    «Ротенберг сказал, что Рами скрыл травму и соврал клубу? Это невероятно... После клубного медосмотра все было в порядке.

    Он разорвал контракт с «Фенербахче», чтобы подписать с «Сочи». Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» – сказал агент.

    • Рами присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
    • В составе новой команды 34-летний футболист не провел ни одного матча.
    • У центрбека обширная и глубокая травма хряща, из-за которой он не сможет играть на профессиональном уровне.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      grachv 8 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://s3s.so/anticam

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      Рейтинг: +3296

      Давид59 2 часа назад

      Агента понять можно понять - он тоже попал на бабки. Похоже и от него Рами травму скрыл.

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      Рейтинг: +1560

      AZ 2 часа назад

      Противостояние двух петухов

      0
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      Рейтинг: +79

      Аден 2 часа назад

      дык, надо было в основную команду (бЗенит) переходить, а не в его фарм-клуб(Сочи). Там лечат бесплатно, за народное бабло, иностранных игруль, и даже с деликатной травмой.

      0
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      Рейтинг: +1195

      acor94 2 часа назад

      Я думаю, это фенер с ним расторг контракт, потому что болячка не лечится.

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