Агент Рами – Ротенбергу: «Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он разрывал бы контракт с «Фенербахче»?»

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами, ответил владельцу российского клуба Борису Ротенбергу.

Ранее бизнесмен назвал французского футболиста «обманщиком», который скрыл травму при переходе.

«Ротенберг сказал, что Рами скрыл травму и соврал клубу? Это невероятно... После клубного медосмотра все было в порядке.

Он разорвал контракт с «Фенербахче», чтобы подписать с «Сочи». Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» – сказал агент.