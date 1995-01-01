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    Рами: «Раньше защитникам можно было играть жестко. Теперь нельзя прикасаться к Роналду, Неймару»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами пожаловался тем, что теперь сложнее играть грубо против звездных футболистов.

    «Теперь все не так, как в старые времена, когда защитникам можно было играть жестко.

    Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Криштиану Роналду», – заявил Рами.

    1. Рами перешел в «Сочи» прошедшей зимой.
    2. Чемпион мира не сыграл за российский клуб ни в одном матче.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2061

      general.lizyukov 49 минут назад

      Серьезно? Потому у них ноги постоянно в синяках и кровоподтёках?
      Да вас хлебом не корми, дай поломать кого-нибудь позвездатей, геростратовы последыши

      0
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      Рейтинг: +2384

      solodealer 52 минуты назад

      а.. теперь к ним ближе чем на полтора метра ещё не подходи!)))

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      Рейтинг: +824

      Cleaner 1 час назад

      Прикасаться? Да вы их просто косите!

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