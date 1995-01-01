Рами: «Раньше защитникам можно было играть жестко. Теперь нельзя прикасаться к Роналду, Неймару»

Серьезно? Потому у них ноги постоянно в синяках и кровоподтёках?
Да вас хлебом не корми, дай поломать кого-нибудь позвездатей, геростратовы последыши
Защитник «Сочи» Адиль Рами пожаловался тем, что теперь сложнее играть грубо против звездных футболистов.
«Теперь все не так, как в старые времена, когда защитникам можно было играть жестко.
Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Криштиану Роналду», – заявил Рами.
- Рами перешел в «Сочи» прошедшей зимой.
- Чемпион мира не сыграл за российский клуб ни в одном матче.