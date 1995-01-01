Рами: «Раньше защитникам можно было играть жестко. Теперь нельзя прикасаться к Роналду, Неймару»

Защитник «Сочи» Адиль Рами пожаловался тем, что теперь сложнее играть грубо против звездных футболистов.

«Теперь все не так, как в старые времена, когда защитникам можно было играть жестко.

Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Криштиану Роналду», – заявил Рами.