«Поплачь в другом месте». Ди Мария жестко ответил Рами, который назвал Мартинеса мудаком

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил французскому защитнику Адилю Рами, который раскритиковал вратаря Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.
«Мартинес – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте», – сказал Ди Мария.
- Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.
- Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.
- Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.
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Источник: Ole