«Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.

«Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну», – сказал Рами.

Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.

Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.

Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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