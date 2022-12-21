«Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.
«Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну», – сказал Рами.
- Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.
- Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.
- Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.
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Источник: Le Parisien