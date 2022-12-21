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  • «Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса

«Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса

21 декабря 2022, 19:00
7

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.

«Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну», – сказал Рами.

  • Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.
  • Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.
  • Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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Источник: Le Parisien
Чемпионат мира Аргентина Рами Адиль Мартинес Эмилиано
Комментарии (7)
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lipatov32
1671640746
Пукан порвался! Правильно делает, стебёт "звёздную" Сборную!!!
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DVOK68
1671641650
Усрись сто раз подряд,Мартинес чемпион,а Рами терпила)
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portero
1671645462
Больше ему призов давать не будут!!!
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balam
1671648024
непристойно себя повел.макака
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САДЫЧОК
1671653387
Грязный латинос и мудак в одном лице ! Но именно он , а никакой то Месси выиграл Чемпионат Мира !
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Bozigit
1671677883
За то сделал свое дело в финале
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моэм
1671680420
Если бы подобную гадость сделал европеец - это Рами назвал бы " стремлением к победе " ....а вот если так сделает латино или араб то он уже мудак ....вопрос : каким словом надо назвать это англосаксонскоевропейское мурло ?....слово мудак будет для них слишком мягко ....кстати слово двойной , применительно к слову мораль и стандарт уже банится ....банится просто правда.
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