Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира-2022.

После получения «Золотой перчатки» Мартинес приложил ее к паху.

Мартинес по ходу турнира выиграл 2 серии пенальти.

Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Мартинес играет за «Астон Виллу».

Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES.

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