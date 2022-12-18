Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира-2022.
После получения «Золотой перчатки» Мартинес приложил ее к паху.
- Мартинес по ходу турнира выиграл 2 серии пенальти.
- Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
- Мартинес играет за «Астон Виллу».
Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES.
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Источник: «Бомбардир»