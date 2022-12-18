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Мартинес приложил к паху «Золотую перчатку» ЧМ-2022

18 декабря 2022, 22:06
10

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира-2022.

После получения «Золотой перчатки» Мартинес приложил ее к паху.

  • Мартинес по ходу турнира выиграл 2 серии пенальти.
  • Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
  • Мартинес играет за «Астон Виллу».

Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Мартинес Эмилиано
Комментарии (10)
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portero
1671391362
Дурацкое поведение....
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serglider
1671392079
Стоящий рядом кувейтский чел на фото, знатно так прифигел от его выходки! Докучи к *******, типа Дзюбы: один дрочил на камеру, другой имитировал секс с призом...
Ответить
Sergh4
1671393244
Блин, что за винигрет в башке у него!?
Ответить
Из Твери Леха
1671393960
третья рука
Ответить
Nesterenko
1671396766
Он лучший только в серии пенальти был, а так в течение турнира ничего выдающегося не показал, кроме как свое неадекватное поведение.
Ответить
ArReal
1671397172
А что ещё можно ожидать от аргентинца, что он после финала вакцину от рака придумает или докажет какую-нибудь теорему?)
Ответить
Марк Аврелий!
1671413482
idiota
Ответить
Дядя Серёжа
1671418043
А парень в панамке засмотрелся
Ответить
Axe111
1671427910
Придурок
Ответить
Plyash
1671742620
Кончать начал от счастья,вот и подставил перчатку,что бы на трибуну не улетело.Идиот.
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