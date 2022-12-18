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    Мартинес приложил к паху «Золотую перчатку» ЧМ-2022

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира-2022.

    После получения «Золотой перчатки» Мартинес приложил ее к паху.

    • Мартинес по ходу турнира выиграл 2 серии пенальти.
    • Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Мартинес играет за «Астон Виллу».

    Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES.

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    Источник: «Бомбардир»

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