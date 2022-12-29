Жена Ди Марии – Рами: «Анхель может научить тебя хорошо обращаться с женщинами и забивать в финалах»

Перепалка в соцсетях между Анхелем Ди Марией и Адилем Рами продолжается.

В нее включилась супруга аргентинца Хорхелина Кардосо.

Рами назвал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса главным мудаком в мире футбола.

Ди Мария встал на защиту партнера по национальной команде, предложив французу «поплакать в другом месте».

В ответ Рами выложил фото рыдающего Ди Марии и написал: «Научишь плакать, Анхель?».

«Анхель может научить тебя плакать, хорошо обращаться с женщинами и забивать голы в финалах», – написала Кардосо, вероятно, намекнув на отношения Рами с актрисой Памелой Андерсон, которая после расставания называла француза «чудовищем».

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