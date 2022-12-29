Жена Ди Марии – Рами: «Анхель может научить тебя хорошо обращаться с женщинами и забивать в финалах»

Перепалка в соцсетях между Анхелем Ди Марией и Адилем Рами продолжается.
В нее включилась супруга аргентинца Хорхелина Кардосо.
- Рами назвал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса главным мудаком в мире футбола.
- Ди Мария встал на защиту партнера по национальной команде, предложив французу «поплакать в другом месте».
- В ответ Рами выложил фото рыдающего Ди Марии и написал: «Научишь плакать, Анхель?».
«Анхель может научить тебя плакать, хорошо обращаться с женщинами и забивать голы в финалах», – написала Кардосо, вероятно, намекнув на отношения Рами с актрисой Памелой Андерсон, которая после расставания называла француза «чудовищем».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.