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    Жена Ди Марии – Рами: «Анхель может научить тебя хорошо обращаться с женщинами и забивать в финалах»

    Перепалка в соцсетях между Анхелем Ди Марией и Адилем Рами продолжается.

    В нее включилась супруга аргентинца Хорхелина Кардосо.

    • Рами назвал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса главным мудаком в мире футбола.
    • Ди Мария встал на защиту партнера по национальной команде, предложив французу «поплакать в другом месте».
    • В ответ Рами выложил фото рыдающего Ди Марии и написал: «Научишь плакать, Анхель?».

    «Анхель может научить тебя плакать, хорошо обращаться с женщинами и забивать голы в финалах», – написала Кардосо, вероятно, намекнув на отношения Рами с актрисой Памелой Андерсон, которая после расставания называла француза «чудовищем».

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    Источник: «Бомбардир»

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