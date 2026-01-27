Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси

Анхель Ди Мария сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Полузащитник «Росарио Сентраль» играл с португальцем в «Реале», а с аргентинцем – в сборной.

«На меня повлияла трудовая этика Криштиану. Он лучший в мире по профессионализму. Его способность поддерживать топ-уровень и постоянное стремление быть лучшим заслуживают наивысшей похвалы.

Но период его выступлений совпал с эпохой Месси, что значительно усложнило достижение его цели.

Криш упорно трудился и стремился стать номером один, но Месси, пивший мате в раздевалке, показал, что у него есть божий дар быть лучшим», – сказал Ди Мария.