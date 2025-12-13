Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»

Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»

Сегодня, 21:21
1

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в число номинантов на приз «Король Америки».

Уругвайская газета El País вручает эту награду лучшему игроку года, который выступает в лигах Америки. Месси еще ни разу не выигрывал этот приз, поскольку выступал в Европе с начала взрослой карьеры и до 2023 года.

На приз также номинированы Джорджиан Де Арраскаэта, Агустин Росси, Данило, Бруно Энрике, Педро (все – «Фламенго»), Густаво Гомес, Витор Роке, Хосе Мануэль Лопес (все – «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»).

  • В 2024 награду завоевал экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике, который после этого перешел в «Зенит».
  • Обладатель награды будет назван 31 декабря. В голосовании примет участие примерно 250 журналистов.

Еще по теме:
Фанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии 2
Памятник Месси в Индии 2
Месси серьезно упал в трансферной стоимости 2
Источник: Olé
США. МЛС Россия. Премьер-лига Росарио Сентраль Бока Хуниорс Палмейрас Фламенго Зенит Интер Майами Месси Лионель Ди Мария Анхель Данило Паредес Леандро Де Арраскаэта Джорджиан Энрике Бруно Гомес Густаво Росси Агустин Роке Витор Педро Энрике Луис Лопес Хосе Мануэль
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765650343
из фламинги кто-то получит, они либертадорес взяли 2 недели назад, обыграв палмейрас. позор гному, кстати.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2)
23:02
1
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
22:20
Определился соперник «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
21:59
Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»
21:33
4
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
21:21
1
Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне
21:09
4
Сафонов выйдет в старте на 3-й матч «ПСЖ» подряд, Шевалье – в запасе
20:32
2
Рахимов близок к отставке из «Рубина»
20:22
2
Стало известно, какой рекорд хочет побить Дзюба в 2026 году
19:13
5
Все новости
Все новости
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
21:21
1
Миранчук ответил, загнивает ли Америка
16:04
1
Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там
15:06
12
ВидеоФанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии
11:58
2
ВидеоПамятник Месси в Индии
Вчера, 20:58
2
Миранчук высказался о возвращении в Европу
Вчера, 19:05
«Интер Майами» купил действующего чемпиона мира, которым интересовался «Зенит»
Вчера, 18:08
2
Месси серьезно упал в трансферной стоимости
11 декабря
2
Алексей Миранчук упал в трансферной стоимости
11 декабря
1
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
11 декабря
2
38-летний Месси 2-й раз подряд стал самым ценным игроком сезона МЛС
9 декабря
1
Реакция Месси на чемпионство в МЛС
7 декабря
Месси выиграл с «Интером Майами» 2-й трофей за неделю – 48-й в карьере
7 декабря
2
Месси назвал лучшего тренера в мире
5 декабря
1
Месси стал единолично лучшим в истории футбола по ключевому показателю
30 ноября
Месси взял трофей в США
30 ноября
3
ФотоМесси обошел Роналду, собрав наибольшее количество лайков в соцсетях
28 ноября
2
Месси достиг отметки в 1300 голевых действий за карьеру
24 ноября
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
24 ноября
«Интер Майами» с разгромом прошел в полуфинал МЛС, 38-летний Месси поучаствовал в 4 голах
24 ноября
1
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
20 ноября
ВидеоРоналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском
19 ноября
2
Месси выбрал между «Золотым мячом» и победой на ЧМ
13 ноября
Все клубы МЛС отказались от Неймара
10 ноября
1
Агент прокомментировал новость об уходе Миранчука из «Атланты»
10 ноября
1
Дубль и ассист 38-летнего Месси принесли «Интеру Майами» выход в 1/4 финала МЛС
9 ноября
В «Атланте» высказались об уходе Алексея Миранчука
7 ноября
Стало известно, почему Миранчук останется в «Атланте»
7 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 