Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в число номинантов на приз «Король Америки».

Уругвайская газета El País вручает эту награду лучшему игроку года, который выступает в лигах Америки. Месси еще ни разу не выигрывал этот приз, поскольку выступал в Европе с начала взрослой карьеры и до 2023 года.

На приз также номинированы Джорджиан Де Арраскаэта, Агустин Росси, Данило, Бруно Энрике, Педро (все – «Фламенго»), Густаво Гомес, Витор Роке, Хосе Мануэль Лопес (все – «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»).